В Перми пассажиров высадили из автобуса нелегального маршрута
Перевозчик не заключил договор с городскими властями.
Перевозчик не заключил договор с городскими властями.
Судебные приставы высадили пассажиров из автобуса нелегального маршрута 98 т «Микрорайон Садовый — Ремзавод».
Как пояснили в
Судебные приставы обнаружили один из автобусов предпринимателя на остановке «Ипподром». Так как разрешения на перевозку не было, пассажиров высадили из салона, а транспорт отправили в автопарк.
После этого бизнесмен сам позвонил приставам. Его предупредили, что если он нарушит запрет на перевозку, его ждёт административная ответственность.