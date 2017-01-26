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26 января, источник: АиФ Прикамье

В Перми пассажиров высадили из автобуса нелегального маршрута

Перевозчик не заключил договор с городскими властями.

Судебные приставы высадили пассажиров из автобуса нелегального маршрута 98 т «Микрорайон Садовый — Ремзавод».

Как пояснили в пресс-службе ведомства, накануне им поступили документы, где было сказано о запрете деятельности предпринимателя, который организовал маршрут 98 т. Он не заключил договор на выполнение перевозок.

Судебные приставы обнаружили один из автобусов предпринимателя на остановке «Ипподром». Так как разрешения на перевозку не было, пассажиров высадили из салона, а транспорт отправили в автопарк.

После этого бизнесмен сам позвонил приставам. Его предупредили, что если он нарушит запрет на перевозку, его ждёт административная ответственность.

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