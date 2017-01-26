Двойник Михая Гимпу высказался о Беларуси
В Таллине двойник Михая Гимпу прокомментировал свой уровень информированности о Беларуси и ее агрокультуре.
В Таллине двойник Михая Гимпу прокомментировал свой уровень информированности о Беларуси и ее агрокультуре.
КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Коллеги из агентства Sputnik Эстония обнаружили в Таллине в ходе одного из своих видеоопросов мужчину, очень похожего на главного молдавского либерала Михая Гимпу.
Что жители Эстонии знают о Республике Беларусь.
Журналисты Sputnik задавали людям в эстонской столице вопрос, что им известно о Беларуси.
«Беларусь — нормальная республика. Раньше ее называли картофельной республикой», — ответил двойник Гимпу, предположив, что кроме картофеля в соседней стране разводят еще и арбузы.
Отметим, что сам Гимпу также любит выражаться афористически, что неоднократно подтверждал на публике.