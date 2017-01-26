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20:01 (мск), источник: РИА Новости

Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Американские физики передвинули стрелки символических «часов судного дня» на 30 секунд ближе к «ядерной полуночи». Об этом сообщила руководящая проектом редакция журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

Источник: AFP 2016
Теперь стрелки застыли на отметке 23:57:30.

В официальном заявлении говорится, что на решение повлияло несколько факторов, в числе которых высказывания Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений.

Фоторепортаж
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В последний раз стрелки «часов судного дня» меняли положение в 2015 году: тогда их передвинули на две минуты вперед, до отметки 23:57.

Ближе всего к полуночи, означающей наступление ядерной катастрофы, стрелки оказывались в 1958 году после первого испытания водородной бомбы: тогда часы показывали 23.58.

Целых 17 минут отделяли человечество от ядерного катаклизма в 1991 году — в связи с окончанием холодной войны.

Комментарии
12
Оксана Шилова
Нет, мы живём не в Америке (USA). Судя по новостям мы живём либо в Украине, либо в Сирии..
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Виталий Сорокин
нет,создается впечатление,что мы в дурке и наше СМИ нам помогает...
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александр зыков
Неплохо и это только за неделю своего правления ...
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