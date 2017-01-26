Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа

В официальном заявлении говорится, что на решение повлияло несколько факторов, в числе которых высказывания Дональда Трампа об укреплении американского ядерного арсенала и его отрицание климатических изменений.

В последний раз стрелки «часов судного дня» меняли положение в 2015 году: тогда их передвинули на две минуты вперед, до отметки 23:57.

Ближе всего к полуночи, означающей наступление ядерной катастрофы, стрелки оказывались в 1958 году после первого испытания водородной бомбы: тогда часы показывали 23.58.

Целых 17 минут отделяли человечество от ядерного катаклизма в 1991 году — в связи с окончанием холодной войны.