Самая холодная ночь в Молдове: когда ослабеют морозы

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik, Юлия Липовая. Согласно прогнозу Государственной гидрометеологической службы Молдовы, этой ночью температура воздуха опустится до —14, —17 градусов. Затем, по данным ведомства, морозы ослабеют.

«Ближайшая ночь будет самой холодной за последний период. Затем температура воздуха станет более комфортной, морозы ослабеют, а дневные температуры будут около нуля», — сообщила корреспонденту Sputnik начальник управления метеорологии Госгидрометеслужбы Лидия Трещило.

По словам собеседницы, «самую низкую температуру с начала года зарегистрировали в первой декаде января». Это около 20 градусов мороза.

Как пояснила специалист, «такая смена погоды — характерная черта наших молдавских зим, когда волны тепла сменяются волнами холода». Никаких рекордов, по словам Трещило, этой зимой не было зафиксировано.

Метеоролог добавила, что 27 и 31 января также ожидаются и слабые снегопады.