В Башкирии сотрудник ДПС стал героем дня, разбросав гравий на дороге

Видеоролик появился в группе БашДТП.
«Трасса Инзер-Белорецк. Гололед, фуры не могут подняться. ДПСник раскидывает щебенку на подъеме», — так подписал отснятый материал автор видеозаписи.
«Этот ДПСник, однозначно, попадет в рай», — таким был лейтмотив большинства одобрительных комментариев.
Правда, часть комментаторов усомнились, что герой видеоролика, действительно, является сотрудником ДПС, предположив, что это, скорее, специалист дорожной службы, одетый в желтый жилет. Но большинству все-таки очень захотелось считать, что добрый поступок совершил именно сотрудник ДПС.
Обсуждение продолжается.