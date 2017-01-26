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26 января, источник: PROUFU.ru

В Башкирии сотрудник ДПС стал героем дня, разбросав гравий на дороге

Сегодня, 26 января, хитом соцсетей стал видеоролик, который запечатлел человека в желтом жилете, похожего на сотрудника ДПС, который взобрался на грузовик с гравием и стал разбрасывать его на скользком участке дороги.

Видеоролик появился в группе БашДТП.

«Трасса Инзер-Белорецк. Гололед, фуры не могут подняться. ДПСник раскидывает щебенку на подъеме», — так подписал отснятый материал автор видеозаписи.

«Этот ДПСник, однозначно, попадет в рай», — таким был лейтмотив большинства одобрительных комментариев.

Правда, часть комментаторов усомнились, что герой видеоролика, действительно, является сотрудником ДПС, предположив, что это, скорее, специалист дорожной службы, одетый в желтый жилет. Но большинству все-таки очень захотелось считать, что добрый поступок совершил именно сотрудник ДПС.

Обсуждение продолжается.

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