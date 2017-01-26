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21:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, как «кислота» изменяет сознание

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Биологи впервые изучили то, как меняется работа мозга под действием знаменитой «кислоты», диэтиламида лизергиновой кислоты, обнаружив, что она влияет на работу серотониновых рецепторов в коре мозга, отвечающей за «чувство себя», говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Источник: AP 2016

«Когда добровольцы принимали ЛСД, музыка, которую они до этого считали бессмысленной, внезапно начинала приобретать глубокий личностный смысл. Похоже, что молекулы ЛСД воздействуют на цепочку нейронов в коре на границе между полушариями мозга, которая управляет человеческим самосознанием и сбои в работе которой приводят к развитию шизофрении и прочих расстройств», — объясняет Катрин Преллер (Katrin Preller) из университета Цюриха (Швейцария).

Поездка на велосипеде

ЛСД, диэтиламид лизергиновой кислоты, или просто «кислота», был случайно открыт известным химиком Альбертом Хоффманом в 1938 году во время экспериментов со спорами паразитического грибка-спорыньи. Изначально ЛСД предполагалось использовать в качестве средства для лечения шизофрении, однако «кислота» быстро стала популярным психоделическим веществом среди молодежи в 60 годах прошлого века.

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Главной отличительной чертой ЛСД является то, что это вещество вызывает не эйфорию или расслабленность, как кокаин, героин и прочие наркотики, а радикальным образом меняет восприятие мира, отправляя употребившего его человека в «потусторонний» или «инопланетный» мир. Как показали массовые «опыты на себе» в 60 годах, ЛСД может вызывать как положительные, так и отрицательные изменения в психике человека, из-за чего почти все страны мира запретили его распространение и производство даже в медицинских целях.

Преллер и ее коллеги, проводившие один из немногих легальных экспериментов с применением ЛСД, попытались выяснить, как возникают «инопланетные» узоры в голове у психонавтов и прочих любителей «кислоты». Для этого ученые собрали группу из нескольких десятков добровольцев, уже имевших опыт приема этого вещества, и предложили им бесплатно поучаствовать в еще одном кислотном «трипе».

Единственным условием было лишь то, что каждый доброволец должен был назвать три дюжины любимых и нелюбимых музыкальных композиций, и выбрать в каждой из них самый значимый для них участок длиной в 20 секунд. После этого ученые выдавали им две бумажки, на каждой из которых могло находиться любое из трех веществ — ЛСД, вещество, предположительно блокирующее действие «кислоты», или же обычная вода.

Секреты психоделического космоса

Наблюдая за работой мозга своих подопечных при помощи магнитно-резонансного томографа, ученые пришли к выводу, что «кислота» влияет на работу очень небольшой группы нервных клеток, расположенных внутри коры мозга на «шве» между его полушариями. Поверхность этих нейронов покрыта особыми серотониновыми рецепторами 5-HT2A, с которыми соединяются молекулы лизергиновой кислоты и заставляют их обмениваться сигналами.

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Воздействие ЛСД на эти рецепторы приводило к неожиданному эффекту — оно заставляло данную часть мозга, представлявшую собой «центр самосознания», формировать новые ассоциации и видеть связи там, где их раньше не было. К примеру, «психонавты», которые прослушивали ранее нелюбимую ими музыку, начинали считать, что она всегда им нравилась и что она занимала какую-то важную роль в их прошлой жизни.

Нечто похожее, как объясняют ученые, происходит в головах людей, страдающих от шизофрении из-за нарушений в работе этих нервных клеток. По всей видимости, ЛСД нарушает целостность восприятия себя, и временно вводит человека в состояние, аналогичное тому, которое испытывают шизофреники. Можно сказать, что границы «себя» расплывались под действием «кислоты», так как человек терял способность определять то, где заканчивается его личность и начинается окружающий мир.

Блокировка 5-HT2A, как показали дальнейшие эксперименты, полностью нивелировала все психоделические эффекты от приема ЛСД, причем, если верить участникам опытов, исчезали даже те элементы «трипа», которые вызывались действием молекул «кислоты» на совершенно другие рецепторы. Дальнейшее изучение этого процесса и связи 5-HT2A с другими рецепторами, как отмечают ученые, поможет понять, опасен или безвреден ли ЛСД для организма и психики человека, и можно ли его использовать в терапевтических целях, как это задумывал Хоффман.

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