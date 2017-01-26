Ученые выяснили, как «кислота» изменяет сознание

Источник: AP 2016

«Когда добровольцы принимали ЛСД, музыка, которую они до этого считали бессмысленной, внезапно начинала приобретать глубокий личностный смысл. Похоже, что молекулы ЛСД воздействуют на цепочку нейронов в коре на границе между полушариями мозга, которая управляет человеческим самосознанием и сбои в работе которой приводят к развитию шизофрении и прочих расстройств», — объясняет Катрин Преллер (Katrin Preller) из университета Цюриха (Швейцария). Поездка на велосипеде ЛСД, диэтиламид лизергиновой кислоты, или просто «кислота», был случайно открыт известным химиком Альбертом Хоффманом в 1938 году во время экспериментов со спорами паразитического грибка-спорыньи. Изначально ЛСД предполагалось использовать в качестве средства для лечения шизофрении, однако «кислота» быстро стала популярным психоделическим веществом среди молодежи в 60 годах прошлого века.

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Главной отличительной чертой ЛСД является то, что это вещество вызывает не эйфорию или расслабленность, как кокаин, героин и прочие наркотики, а радикальным образом меняет восприятие мира, отправляя употребившего его человека в «потусторонний» или «инопланетный» мир. Как показали массовые «опыты на себе» в 60 годах, ЛСД может вызывать как положительные, так и отрицательные изменения в психике человека, из-за чего почти все страны мира запретили его распространение и производство даже в медицинских целях. Преллер и ее коллеги, проводившие один из немногих легальных экспериментов с применением ЛСД, попытались выяснить, как возникают «инопланетные» узоры в голове у психонавтов и прочих любителей «кислоты». Для этого ученые собрали группу из нескольких десятков добровольцев, уже имевших опыт приема этого вещества, и предложили им бесплатно поучаствовать в еще одном кислотном «трипе». Единственным условием было лишь то, что каждый доброволец должен был назвать три дюжины любимых и нелюбимых музыкальных композиций, и выбрать в каждой из них самый значимый для них участок длиной в 20 секунд. После этого ученые выдавали им две бумажки, на каждой из которых могло находиться любое из трех веществ — ЛСД, вещество, предположительно блокирующее действие «кислоты», или же обычная вода. Секреты психоделического космоса Наблюдая за работой мозга своих подопечных при помощи магнитно-резонансного томографа, ученые пришли к выводу, что «кислота» влияет на работу очень небольшой группы нервных клеток, расположенных внутри коры мозга на «шве» между его полушариями. Поверхность этих нейронов покрыта особыми серотониновыми рецепторами 5-HT2A, с которыми соединяются молекулы лизергиновой кислоты и заставляют их обмениваться сигналами.

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