Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Миллиардер из ЕС, заявивший, что Путин должен управлять Европой
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9NASA показало посадку зонда на Титан
22«Облик перемен»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
21:56 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Ученые создали химеру свиньи и человека

Ученые вырастили первые в мире эмбрионы-химеры, состоящие из клеток человека и свиньи, говорится в исследовании, опубликованном в журнале the Cell.

Источник: AP 2016

Доля человеческих клеток в эмбрионе составляет меньше 0,001%, остальное — клетки свиньи. Эмбрионам дали развиваться лишь 28 дней.

Эти эмбрионы могут помочь создать технологию по выращиванию человеческих органов внутри животных.

Ученые вживляли человеческие стволовые клетки в эмбрионы свиньи. В результате получалась смесь из человеческих и свиных клеток, которую на месяц подсаживали самке свиньи.

Этот процесс оказался очень неэффективным: из 2 075 подсаженных эмбрионов в течение 28 дней развивались лишь 186 штук.

Однако при этом были признаки того, что человеческие клетки продолжают функционировать как часть химеры.

«Впервые человеческие клетки росли внутри крупного животного», — объяснил Би-би-си один из авторов исследования профессор Хуан Карлос Исписуа Бельмонте из Института биологических исследований Солка.

Невысокую эффективность примененного метода профессор объяснил долгой эволюцией, которая разделяла человека и свинью. Например, развитие плода свиньи происходит намного быстрее, чем у человека. Беременность свиньи длится четыре месяца против девяти у человека.

Бельмонте сравнил этот процесс с шоссе, где одна машина едет намного быстрее, чем другая, что приводит к столкновениям.

Уже сейчас, по мнению ученых, подобные химеры могут помочь в проверке лекарств до перехода к испытаниям на людях и при изучении начала развития человеческих заболеваний. Также химеры могут помочь изучить ранние стадии развития человеческих эмбрионов и объяснить различия в том, как функционируют органы разных живых существ.

Фактически ученым для этого нужно лишь увеличить долю человеческих клеток в эмбрионе до 0,1−1%.

Комментарии
7
Лото Русское
Православная церковь против подобных вещей и не скрывает этого. Если ты этого не знаешь , то это твоя проблема , а не общества. Да и ещё , православная церковь никого не сжигала ни за ересь ни за колдовство , это в просвещённой гейропе этим занимались
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Алексей
Интересная штука получается: церковь в прошлом сжигала всех, кто пытался творить чудеса с помощью науки, обвиняя их в сатанизме, сегодня же молчит о происходящем, когда человек лезет в ту природу, которая по наставлению Библии была создана Богом. Что скажут по этому поводу священники, как они относятся к таким чудесам, творимым руками человека? Ведь получается, что создавать жизнь может не только Бог, что противоречит Библейским учениям. Да и самое деяние по выращиванию живых существ на органы также противоречит Библейским учениям, согласно которым человек должен принимать наказания, посланные свыше. А то получается, что вроде как Бог наказал, а медицина берёт на себя полномочия отменять наказания с помощью био-технологий. Вот не понятно уже, что сегодня есть христианство? Да и убивать живых существ, да ещё с клетками человека, ради спасения другого человека, должно расцениваться церковью как полу-человекоубийство. Вот пусть нам Всея Руси даст ответ на эти вопросы!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Свин .
эка невидаль - да половина человечества - те еще свиньи
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как компании-оборотни собирают миллионы на сайте госзакупок
Трамп пообещал вернуть фразе «Made in USA» былое величие
США продают нефть из стратегического резерва
Клименко опроверг свое заявление об ограничении интернета в РФ
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Епархия ответила на просьбу отложить передачу Исаакия РПЦ
Стрелки «часов судного дня» передвинули из-за Трампа
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь