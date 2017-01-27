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09:01 (мск), источник: Крым Press

Доступ на Ай-Петри перекрыт до весны, но туристы на горном плато есть

Мы уже сообщали и о перерытых дорогах на Ай-Петри, и о закрывшейся на ремонт канатной дороге, соединяющей ЮБК и горное плато….

Теперь, похоже, доступ на Ай-Петри перекрыт до весны полностью. Такой вывод следует из сообщения крымского минтранса: В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Крыма и туристов, посещающих полуостров, в период с 26 января 2017 года по 1 апреля 2017 года на участке автомобильной дороги 35К-020 Бахчисарай-Ялта км25-км65 временно прекращается движение всех транспортных средств. При этом на закрытом участке дороги будут установлены технические средства, препятствующие свободному проезду. Сообщается, что это решение обусловлено невозможностью своевременного выполнения работ по снегоочистке и подсыпке противогололёдными материалами проезжей части, а также лавиноопасностью местности и техническими характеристиками самой дороги.

Информацию подтвердили и в ГИБДД. В виду того, что опасность схода лавин (у нас два схода лавин было на склоне в районе Ялты, где один склон чистили более 10 дней в виду отсутствия техники), минтрансом был подписан приказ, что категорию М-1 только можно пускать. Однако из-за того, что техники нет, внесены изменения в этот приказ — принято решение о запрете движения всех транспортных средств по автодороге Бахчисарай-Ялта через Ай-Петри до 1 апреля, — уточнил (с акцентом на «всех транспортных средств») начальник УГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко. Впрочем, оставлена «лазейка»: Для жителей п. Охотничье, а также для автомобилей спецслужб — скорая помощь, МЧС, полиция — будет организована возможность проезда, — рассказали в министерстве транспорта РК. И «лазейка» эта, кажется, и для туристов. В Сети по-прежнему полно объявлений такого рода: 100% поездки на Ай-Петри, ежедневно, а также заказ номеров, люкс, есть кафе свое, прокат снегоходов. Пусть выводы каждый делает для себя сам. В любом случае, ситуация проста: доступ на Ай-Петри перекрыт, а туристы там есть.

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