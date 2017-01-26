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26 января, источник: Informburo.kz

Даниал Ахметов зажёг огонь Универсиады в ВКО

Первым факелоносцем, пронёсшим огонь Универсиады в Усть-Каменогорске, стал аким региона Даниал Ахметов.

В церемонии «зарождения огня» приняли участие аким ВКО Даниал Ахметов и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова. Глава региона зажёг факел и пробежал с ним несколько десятков метров, передав затем эстафету прославленной олимпийской спортсменке.

Пробежала с огнём и олимпийская чемпионка Ольга Рыпакова.

Старт эстафеты, путь которой пролегал через несколько микрорайонов города, был дан у кузницы спортивных кадров ВКО — ВКГТУ им. С. Аманжолова. Болельщики, студенты, ветераны и спортсмены собрались здесь, чтобы принять участие в красочном шоу.

«Проведение игр Универсиады — это признание и поддержка молодых спортсменов. Сборная Восточного Казахстана, принявшая участие в зимних Универсиадах, принесла стране 33 награды, из которых 13 медалей золотых медалей, 10 серебряных и 10 бронзовых. Мы надеемся, что это повторится. На Универсиаде защищать честь страны на престижных соревнованиях будут 195 спортсменов, из них 48 — восточноказахстанцев. Хочу пожелать нашим ребятам достойно представить нашу Родину, оправдать доверие болельщиков, всех казахстанцев», — подчеркнул Даниал Ахметов.

Далее, попеременно факелоносцы пронесли огонь по улицам областного центра Восточного Казахстана до дворца спорта имени Б. Александрова, где факел передали игроку волейбольного клуба «Алтай», чемпиону РК Национальной лиги и обладателя Супер Кубка Казахстана, студенту ВКГУ Дамиру Акимову, который представит ВКО на открытии Универсиады в Алматы.

Старт эстафеты был дан у ВКГТУ им. С. Аманжолова.

26, 27 и 28 января проходит церемония зарождение огня Универсиады и его эстафета в каждом регионе Казахстана. Огонь Универсиады из Астаны уже прибыл в Алматы. Эта первая колба, установленная в Атлетической деревне Алматы. До 29 января здесь ждут ещё 15 огней со всех регионов.

28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля 2017 года. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой (мужчины, женщины), керлинг, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт, фристайл.

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