Городской транспорт Волгограда уже весной начнет передвигаться по единому расписанию
Корректировка общего расписания пассажирских перевозок идет при участии всех основных транспортных предприятий и будет завершена к весне этого года.
Корректировка общего расписания пассажирских перевозок идет при участии всех основных транспортных предприятий и будет завершена к весне этого года.
Единое расписание — один из элементов новой комплексной транспортной схемы. В рамках КТС основу маршрутной сети составят 15 опорных автобусных маршрутов (8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит
Опорную сеть дополняют несколько десятков вспомогательных маршрутов, для которых предусмотрены общие стыковочные остановки с основными автобусными маршрутами и линиями горэлектротранспорта. Они обеспечат связку внутрирайонных и межрайонных территорий с основными магистралями, по которым курсирует транспорт большой вместимости.
10 вспомогательных маршрутов в марте начнут обслуживать автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных, будет приниматься к оплате единая транспортная карта. На остальных вспомогательных маршрутах продолжат работу маршрутные такси, охватывающие все удаленные территории города.
— Исходя из потребностей жителей города, в схему вносятся изменения. В том числе при необходимости мы готовы открывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна из основных задач КТС — повышение транспортной доступности удаленных районов, — отметил председатель комитета транспорта Дмитрий Веркин.
Новая транспортная схема позволит полностью удовлетворить потребности жителей и гостей города в пассажирских перевозках.