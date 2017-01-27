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09:18 (мск), источник: РИАЦ

Городской транспорт Волгограда уже весной начнет передвигаться по единому расписанию

Корректировка общего расписания пассажирских перевозок идет при участии всех основных транспортных предприятий и будет завершена к весне этого года.

Источник: РИАЦ

Единое расписание — один из элементов новой комплексной транспортной схемы. В рамках КТС основу маршрутной сети составят 15 опорных автобусных маршрутов (8 действующих маршрутов, обслуживаемых МУП «ВПАТП № 7», и 7 новых, которые обеспечит компания-перевозчик ООО «Волгоградский автобусный парк»), 13 трамвайных, 9 троллейбусных. Из семи новых муниципальных маршрутов 4 уже работают, еще 3 открываются 1 февраля.

Опорную сеть дополняют несколько десятков вспомогательных маршрутов, для которых предусмотрены общие стыковочные остановки с основными автобусными маршрутами и линиями горэлектротранспорта. Они обеспечат связку внутрирайонных и межрайонных территорий с основными магистралями, по которым курсирует транспорт большой вместимости.

10 вспомогательных маршрутов в марте начнут обслуживать автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных, будет приниматься к оплате единая транспортная карта. На остальных вспомогательных маршрутах продолжат работу маршрутные такси, охватывающие все удаленные территории города.

— Исходя из потребностей жителей города, в схему вносятся изменения. В том числе при необходимости мы готовы открывать новые пассажирские маршруты, поскольку одна из основных задач КТС — повышение транспортной доступности удаленных районов, — отметил председатель комитета транспорта Дмитрий Веркин.

Новая транспортная схема позволит полностью удовлетворить потребности жителей и гостей города в пассажирских перевозках.

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