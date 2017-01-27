Прогноз погоды на 27 января. Предупреждение МЧС
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.
На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.
Ночью местами небольшие осадки, слабый гололёд, утром дымка. Ветер западный,
Температура воздуха ночью минус 1… плюс 2 °C, днём плюс 1… плюс 4 °C.
Видимость 3−7 км, в осадках и дымке 1−2 км. На дорогах местами гололедица.
В Балтийском море высота волн в
Ледовая обстановка