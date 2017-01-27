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09:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды на 27 января. Предупреждение МЧС

На территории Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, об этом сообщает Главное управление МЧС России по Калининградской области.

Ночью местами небольшие осадки, слабый гололёд, утром дымка. Ветер западный, северо-западный 4−9 м/с.

Температура воздуха ночью минус 1… плюс 2 °C, днём плюс 1… плюс 4 °C.

Видимость 3−7 км, в осадках и дымке 1−2 км. На дорогах местами гололедица.

В Балтийском море высота волн в юго-восточной части до 2,5 м, у побережья Калининградской области до 2 м.

Ледовая обстановка по-прежнему сложная. Выходить на лёд не рекомендуется.

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