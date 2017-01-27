В метро разработают стандарт звуковых объявлений

Согласно ему, объявления в поездах на всех линиях метро будут продублированы на английском языке. Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах.

«Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всём подвижном составе Таганско-Краснопресненской и Кольцевой линий метрополитена. Уже весной на английском языке будут объявлять станции Калужско-Рижской линии, а до начала Кубка конфедераций — на всех линиях московского метро», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.

По Кольцевой линии метро с декабря прошлого года курсирует футбольный поезд. Это совместный проект Московского метрополитена и оргкомитета «Россия-2018». Все вагоны состава оформлены по-разному: они знакомят пассажиров с городами — организаторами Кубка конфедераций и его символикой.