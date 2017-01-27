В метро разработают стандарт звуковых объявлений
К началу Кубка конфедераций ФИФА — 2017, который пройдёт с 17 июня по 2 июля, в Московском метрополитене введут единый стандарт аудиоинформирования пассажиров.
К началу Кубка конфедераций ФИФА — 2017, который пройдёт с 17 июня по 2 июля, в Московском метрополитене введут единый стандарт аудиоинформирования пассажиров.
Согласно ему, объявления в поездах на всех линиях метро будут продублированы на английском языке. Кроме того, на английский переведут сообщения о правилах поведения в подземке, которые звучат на эскалаторах.
«Мы улучшаем систему информирования на общественном транспорте в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Так, сообщения на английском языке уже звучат во всём подвижном составе
На Московском центральном кольце голосовые объявления в поездах уже продублировали на английский.
По Кольцевой линии метро с декабря прошлого года курсирует футбольный поезд. Это совместный проект Московского метрополитена и оргкомитета «Россия-2018». Все вагоны состава оформлены по-разному: они знакомят пассажиров с городами — организаторами Кубка конфедераций и его символикой.