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01:09 (мск), источник: РИА Новости

Московское МЧС предупредило о метели и гололедице в ночь на пятницу

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Столичное МЧС предупреждает о метели и гололедице в ночь на пятницу, сообщается на сайте столичного главка ведомства.

Источник: РИА Новости

«С 00.00 до 10.00 27 января 2017 в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению рекламных конструкций, ухудшению видимости, увеличению количества ДТП и травматизма населения.

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