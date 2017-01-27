Московское МЧС предупредило о метели и гололедице в ночь на пятницу
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Столичное МЧС предупреждает о метели и гололедице в ночь на пятницу, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Столичное МЧС предупреждает о метели и гололедице в ночь на пятницу, сообщается на сайте столичного главка ведомства.
«С 00.00 до 10.00 27 января 2017 в Москве (включая ТиНАО) ожидается снег, местами сильный, местами метель, снежные заносы, образование гололедных отложений, усиление ветра западной четверти порывами 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
Спасатели предупредили, что непогода может привести к повреждению линий электропередачи, повалу деревьев, повреждению рекламных конструкций, ухудшению видимости, увеличению количества ДТП и травматизма населения.