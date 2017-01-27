Проезд для ангарских школьников и студентов станет наполовину дешевле
В 2017 году им обеспечат льготный проезд стоимостью 10 рублей за поездку. Обычная цена в городе — 20 рублей.
В 2017 году им обеспечат льготный проезд стоимостью 10 рублей за поездку. Обычная цена в городе — 20 рублей.
В муниципальном бюджете на это предусмотрели 7,5 миллионов рублей. Льгота ждёт школьников и несовершеннолетних студентов училищ и техникумов из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума.
А ребятам из малоимущих семей, где есть трое и более несовершеннолетних, выделят 50 бесплатных поездок в месяц.