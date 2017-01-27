Проезд для ангарских школьников и студентов станет наполовину дешевле

В муниципальном бюджете на это предусмотрели 7,5 миллионов рублей. Льгота ждёт школьников и несовершеннолетних студентов училищ и техникумов из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума.

А ребятам из малоимущих семей, где есть трое и более несовершеннолетних, выделят 50 бесплатных поездок в месяц.