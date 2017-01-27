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01:53 (мск), источник: РИА Новости

Санкт-Петербург отмечает 73-ю годовщину полного освобождения от блокады

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 янв ─ РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны, пройдут в пятницу в Северной столице.

Источник: РИА Новости

Утром на Пискаревском мемориальном кладбище, где в годы блокады были погребены сотни тысяч ленинградцев и защитников города, состоится торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов. Также церемонии возложения будут проходить на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале «Красная Слобода» и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Днем пройдет концерт в большом концертном зале «Октябрьский», вечером — литературно-музыкальный вечер в Доме писателя.

Напротив Дома радио состоится молодежная патриотическая акция «Муза Блокады». «Одним из символов блокады и той личностью, которая обязательно должна остаться в памяти поколений, стала Ольга Берггольц — муза блокадного Ленинграда. Это ее проникновенный голос врывался из радиорепродукторов в заледенелые квартиры ленинградцев в то страшное время. Это ее строки, ставшие крылатыми “Никто не забыт и ничто не забыто”, высечены на граните Пискаревского мемориального кладбища», — отмечают организаторы.

Участники акции прочитают стихи Берггольц. В течение дня профессиональные уличные художники-граффитисты распишут установленную у Дома радио трехметровую «Открытку памяти». Затем ее передадут в мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Во дворе Государственной академической капеллы вечером также пройдет акция памяти «900 дней и ночей». На фасаде здания капеллы в формате 3D-мэппинг будут транслироваться кадры кинохроники, которые перенесут петербуржцев в осажденный Ленинград. Здесь будет воссоздана атмосфера жизни блокадного Ленинграда — выставлена военная техника, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения. Также во дворе установят сцену, с которой молодые петербуржцы будут исполнять песни военных лет.

В санкт-петербургском театре «Мюзик-Холл» состоится концерт «Непокоренный Ленинград». В исполнении Камерного хора театра и симфонического оркестра «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело прозвучат шедевры музыки великих композиторов — лирическая духовная кантата Stabat Mater (Мать скорбящая) Перголези и Симфония № 35 «Haffner» Моцарта.

Вечером на площади перед Аничковым дворцом пройдет традиционная торжественная акция «Свеча памяти». В память о блокадных днях будут также зажжены факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова, а в 21.00 у стен Петропавловской крепости начнется праздничный салют.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — «Дорога жизни», по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

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