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06:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Теплая суббота и снежное воскресенье ждет Приморье

Температура воздуха в крае на выходных составит −4…−6°С.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. В субботу во Владивостоке без осадков. Температура ночью −11…−13°С, днём −4…−6°С. Ветер северный умеренный. Но передышка будет непродолжительной. Уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке будет северный умеренный ветер, днём сильный. Температура ночью −6…−8°С, днём −3…−5°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

По сообщению портала «Примпогода», сегодня, 26 января погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. На севере местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха — 0…— 10 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура −5…−7 °C. В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха −7…−9 °C. В Находке облачно с прояснением, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха −2…−4 °C.

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