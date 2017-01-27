Теплая суббота и снежное воскресенье ждет Приморье

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

В выходные дни в Приморье погода будет неоднородной. В субботу, 28 января, Приморье снег прекратится. Фон температуры воздуха существенно не изменится. В субботу во Владивостоке без осадков. Температура ночью −11…−13°С, днём −4…−6°С. Ветер северный умеренный. Но передышка будет непродолжительной. Уже в воскресенье, 29 января, с запада к Приморью приблизится новый циклонический вихрь. В зоне его влияния окажется южная половина края. Здесь местами пройдёт небольшой и умеренный снег. Во Владивостоке будет северный умеренный ветер, днём сильный. Температура ночью −6…−8°С, днём −3…−5°С, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

По сообщению портала «Примпогода», сегодня, 26 января погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. На севере местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха — 0…— 10 °C.