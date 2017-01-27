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02:37 (мск), источник: ТАСС

THR: Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн

ВАШИНГТОН, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший президент США Барак Обама может получить за свои мемуары $20 млн или больше. Такую оценку дала журналу The Hollywood Reporter Эстер Ньюберг, руководитель издательской группы профильного подразделения агентства International Creative Management Partners, которое работает с творческим личностями из индустрии кино, телевидения, музыки, литературы и развлечений.

Источник: AP 2016

«Нет никаких сомнений в том, что воспоминания Обамы будут оценены дороже, чем у любого другого президента», — сказала она.

Согласно публикации, эту оценку разделяет и историк из Принстонского университета Джулиан Зелизер, изучающий институт президентства в США.

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На его взгляд, к Обаме интерес выше, чем к его предшественникам, «как со стороны консерваторов, которые его реально ненавидят, так и со стороны либералов, горячо восхищающихся тем, что он сделал». Зелизер считает, что Обаме за книгу предложат больше, чем Биллу Клинтону или Джорджу Бушу-младшему.

Последний в свое время получил $7 млн за книгу «Ключевые решения», вышедшую в 2010 году и разошедшуюся тиражом более 2,6 млн экземпляров. Клинтон же получил рекордные для американских экс-президентов 15 млн долларов за мемуары «Моя жизнь», вышедшие в свет в 2001 году тиражом в 2,2 млн экземпляров.

Как отмечает The Hollywood Reporter, писать книгу Обаме будет помогать его бывший спичрайтер Коди Кинан. Экс-президент ранее назвал работу над воспоминаниями своим «главным приоритетом».

Журнал не исключает, что за перо возьмется и бывшая первая леди Мишель Обама. Ньюберг считает, что она «без труда» получила бы за книгу больше, чем Хиллари Клинтон, заработавшая на своей автобиографии «Живая история» $8 млн.

Профессор-историк из Вирджинского университета Брайан Балог, говоря о Мишель Обаме, отметил, что о ней мир пока слышал немного: «И он-то больше не будет баллотироваться в президенты, а вот она…».

Комментарии
1
Рогов Игорь
Особенно интересует секретная информация.
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