В Москве вручат национальную кинопремию «Золотой орел»

Кончаловский, Лебедев и Мизгирев так же выдвинуты в номинации «лучший режиссер».

Лучшими актрисами 2016 года могу стать Ксения Раппопорт («Дама Пик»), Юлия Высоцкая («Рай»), Виктория Исакова («Ученик»). В номинации «Лучшая мужская роль в кино» представлены Данила Козловский («Экипаж»), Иван Янковский («Дама Пик»), Петр Федоров («Дуэлянт»).

Среди «актеров второго плана» академики отметили Юлию Ауг («Ученик»), Елену Яковлеву («Самый лучший день»), Ирину Пегову («Экипаж»), Романа Мадянова («Монах и бес»), Сергея Шакурова («Экипаж»), Сергея Газарова («Экипаж»).

На соискание премии в 2016 году рассматривались: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 документальных, 32 короткометражных, 31 анимационный, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий), 30 игровых зарубежных фильмов в российском прокате.