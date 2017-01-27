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02:49 (мск), источник: РИА Новости

В Москве вручат национальную кинопремию «Золотой орел»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Национальную кинопремию «Золотой орел» вручат в пятницу в Москве в павильоне № 1 киноконцерна Мосфильм, на звание «лучшего фильма» 2016 года претендуют картины «Рай» Андрея Кончаловского, «Экипаж» Николая Лебедева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Дуэлянт» Алексея Мизгирева и «Коллектор» Алексея Красовского, сообщила пресс-служба Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Источник: РИА Новости

Кончаловский, Лебедев и Мизгирев так же выдвинуты в номинации «лучший режиссер».

Лучшими актрисами 2016 года могу стать Ксения Раппопорт («Дама Пик»), Юлия Высоцкая («Рай»), Виктория Исакова («Ученик»). В номинации «Лучшая мужская роль в кино» представлены Данила Козловский («Экипаж»), Иван Янковский («Дама Пик»), Петр Федоров («Дуэлянт»).

Среди «актеров второго плана» академики отметили Юлию Ауг («Ученик»), Елену Яковлеву («Самый лучший день»), Ирину Пегову («Экипаж»), Романа Мадянова («Монах и бес»), Сергея Шакурова («Экипаж»), Сергея Газарова («Экипаж»).

На соискание премии в 2016 году рассматривались: 49 полнометражных игровых фильмов, 38 документальных, 32 короткометражных, 31 анимационный, 15 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 16 сериалов (10 и более серий), 30 игровых зарубежных фильмов в российском прокате.

Премия «Золотой орел» учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет Экспертный совет.

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