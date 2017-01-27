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03:25 (мск), источник: AmurMedia.ru

Конструкторы впервые создали 3D-модель атомной подлодки «Хабаровск»

АПЛ предназначена для разведки дна и недр Мирового океана, охраны и прикрытия использования сил флота.

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Конструкторы производственного объединения «Севмаш» впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении создали полную 3D-модель корпуса корабля при строительстве носителя подводных беспилотных аппаратов — АПЛ «Хабаровск», сообщила в четверг пресс-служба верфи. Атомную подлодку создают как носитель роботизированных средств ВМФ, предназначенных для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на РИА Новости.

«Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами проектно-конструкторского бюро Севмаша при строительстве АПЛ создается полная 3D-модель корпуса корабля. Пилотным проектом послужила атомная подводная лодка “Хабаровск”. Этот подводный корабль создается как носитель роботизированных средств ВМФ, которые предназначены для разведки дна и недр Мирового океана, мониторинга континентального шельфа, охраны и прикрытия использования сил флота», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что заводские конструкторы также разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плановая документация на строительство этого корабля.

«Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ», — сказал главный конструктор Севмаша Юрий Спиридонов, слова которого цитирует пресс-служба предприятия.

Справка: «Хабаровск» — головная АПЛ пятого поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомарины позволяет в соответствии с задачами заменять корабельное оружие и использовать автоматические подводные аппараты.

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