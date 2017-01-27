Конструкторы впервые создали 3D-модель атомной подлодки «Хабаровск»
АПЛ предназначена для разведки дна и недр Мирового океана, охраны и прикрытия использования сил флота.
АПЛ предназначена для разведки дна и недр Мирового океана, охраны и прикрытия использования сил флота.
Хабаровск, 27 января, AmurMedia.
Конструкторы производственного объединения «Севмаш» впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении создали полную 3D-модель корпуса корабля при строительстве носителя подводных беспилотных аппаратов — АПЛ «Хабаровск», сообщила в четверг
«Впервые в отечественном атомном подводном кораблестроении конструкторами
В нем отмечается, что заводские конструкторы также разработали и внедрили программы, с помощью которых выпускается и плановая документация на строительство этого корабля.
«Применение этих современных технологий повысило качество и значительно снизило продолжительность и трудоемкость работ», — сказал главный конструктор Севмаша Юрий Спиридонов, слова которого цитирует
Справка: «Хабаровск» — головная АПЛ пятого поколения проекта 09851. Модульная конструкция атомарины позволяет в соответствии с задачами заменять корабельное оружие и использовать автоматические подводные аппараты.