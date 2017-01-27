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03:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Безработные приморцы становятся бизнесменами

Почти 850 безработных приморцев в прошлом году получили государственную услугу по самозанятости, 285 из них открыли собственный бизнес при поддержке центров занятости населения, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

«Практически все начинающие предприниматели получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета. На эти цели в 2016 году потрачено 15,7 миллиона рублей. Начинающие бизнесмены выбирают такие сферы деятельности, которые не требуют больших финансовых затрат. В сельской глубинке, где слабо развита сфера услуг, они открывают торговые точки, парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, автомастерские», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, выплата предоставляется тем, кто имеет статус безработного. Сумма в 58 800 рублей перечисляется на счет гражданина после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Возможна также компенсация расходов, связанных с процедурой регистрации: оплата государственной пошлины, изготовление бланков и прочего.

«Специалисты службы занятости консультируют будущих бизнесменов, тестируют их на способности к занятиям предпринимательской деятельностью. На следующем этапе — помощь в подготовке бизнес-плана и получение единовременной выплаты», — говорится в сообщении.

Напомним, программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было одно из антикризисных мероприятий, которое финансировал федеральный бюджет. Однако с 2012 года поддержка предпринимательской инициативы безработных идет из краевого бюджета.

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