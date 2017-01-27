Безработные приморцы становятся бизнесменами
Почти 850 безработных приморцев в прошлом году получили государственную услугу по самозанятости, 285 из них открыли собственный бизнес при поддержке центров занятости населения, сообщает ИА «Дейта».
Почти 850 безработных приморцев в прошлом году получили государственную услугу по самозанятости, 285 из них открыли собственный бизнес при поддержке центров занятости населения, сообщает ИА «Дейта».
«Практически все начинающие предприниматели получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета. На эти цели в 2016 году потрачено 15,7 миллиона рублей. Начинающие бизнесмены выбирают такие сферы деятельности, которые не требуют больших финансовых затрат. В сельской глубинке, где слабо развита сфера услуг, они открывают торговые точки, парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, автомастерские», — говорится в сообщении администрации Приморского края.
Напомним, выплата предоставляется тем, кто имеет статус безработного. Сумма в 58 800 рублей перечисляется на счет гражданина после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Возможна также компенсация расходов, связанных с процедурой регистрации: оплата государственной пошлины, изготовление бланков и прочего.
«Специалисты службы занятости консультируют будущих бизнесменов, тестируют их на способности к занятиям предпринимательской деятельностью. На следующем этапе — помощь в подготовке
Напомним, программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было одно из антикризисных мероприятий, которое финансировал федеральный бюджет. Однако с 2012 года поддержка предпринимательской инициативы безработных идет из краевого бюджета.