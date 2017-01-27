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03:21 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Рыбакам-любителям не рекомендуют выходить на лед во Владивостоке в ближайшие дни

На акваториях Амурского и Уссурийского заливов продолжается взлом и подвижка припайного льда.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Любителям зимней рыбалки в ближайшие дни администрация Владивостока не рекомендовала выходить на лед. На акваториях Амурского и Уссурийского заливов продолжается взлом и подвижка припайного льда, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

«Любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано сегодня, 27 января, и в течение ближайших выходных дней воздержаться от. выхода на лед. Владельцам автотранспортных средств настоятельно напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, что буквально вчера спасатели сняли со льдины около 50 рыбаков, уносимых в открытое море.

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222−23−33.

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