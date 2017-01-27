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04:07 (мск), источник: АиФ Иркутск

Ветер с порывами до 19 м/с пронесется по Иркутску 27 января

Снег продолжится и днем.

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают синоптики и сотрудники МЧС Иркутска 27 января.

Погода в областном центре ухудшилась. В настоящее время за окном иркутян идет небольшой снег и дует ветер. По прогнозам Гидрометцентра, осадки продолжатся и днем. Кроме того, ожидается ветер с порывами до 14−19 м/с. Днем столбик термометра поднимется до -13, -15 градусов.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям и гостям Приангарья в случае чрезвычайной ситуации в непогоду звонить в единую службу спасения по телефону — 112 (с мобильного).

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