Чемпионка в тройном прыжке из Хабаровска планирует выступать под нейтральным флагом

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Российские легкоатлеты подали индивидуальные заявки на выступления на международной арене в качестве нейтральных спортсменов. Чемпионка мира и Европы в помещении в тройном прыжке хабаровчанка Екатерина Конева также направила индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в международных турнирах., сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Федерацию легкой атлетики.

Также за последние пару дней это сделали, выступающая в спортивной ходьбе Яна Смердова, чемпион России-2016 в толкании ядра Максим Афонин, бегунья на средние дистанции Анна Щагина, бронзовый призер чемпионата Европы-2014 в марафоне Алексей Реунков, спринтер Анна Кукушкина, бронзовый призер Олимпиады-2012 в прыжке в высоту Светлана Школина и чемпионка России в толкании ядра Евгения Соловьева. Таким образом, уже 20 российских спортсменов подали подобные заявки.

Почти все сильнейшие российские прыгуны выступят на турнире «Русская зима» ( 4—5 февраля ) в Москве, за исключением Даниила Цыплакова, Александра Менькова, Василия Копейкина и пропускающей зимний сезон Екатерины Коневой, заявил старший тренер сборной России по прыжкам Антон Назаров.

AAF подтвердила возможность подачи индивидуальных заявок для российских легкоатлетов, которые в случае положительного решения получат возможность выступать на турнирах под нейтральным флагом. Ранее подобные заявки подали 14 спортсменов.