В Facebook появилась функция входа в соцсеть с помощью электронного ключа

Как указал специалист по защите информации в компании Facebook Брэд Хилл, пользователь теперь может «зарегистрировать физический ключ безопасности к учетной записи». При входе в соцсеть человек вставляет накопитель в
В заявлении отмечается, что использование данной функции быстрее по сравнению с иными методами защиты учетной записи, а также имеет и ряд иных преимуществ, пользователю не приходится помнить код безопасности и самостоятельно вводить его, а значит его не могут узнать обманным путем мошенники. Электронный ключ может применяться и для активации иных аккаунтов, в том числе в сервисах Google или Dropbox.
Накопители для этих целей в Facebook рекомендуют приобретать, в частности, в компании YubiKey. Новая функция, как отмечается в заявлении, работает пока не со всеми браузерами и мобильными устройствами, поэтому представители Facebook советуют использовать ее в сочетании с
Facebook — одна из ведущих социальных сетей в мире. Она была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Ежемесячная аудитория соцсети превышает 1,71 млрд пользователей во всем мире.