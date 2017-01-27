Тигренок, пострадавший от рук браконьеров, идет на поправку

Эти кадры, без преувеличения, потрясли всю страну. В середине января в Пожарском районе был найден тигренок, пострадавший от рук браконьеров. Экстренно он был доставлен в центр реабилитации. Специалисты не давали никаких прогнозов. Полосатый пациент находился на грани жизни и смерти. А потом показал, что такое настоящее тигриное здоровье.

Сергей Арамилев, директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр»: «Некоторое время назад вообще казалось, что не выживет. Было очень мало шансов, что он сможет побороть этот недуг. А сейчас он, можно сказать, семимильными шагами пошел на поправку, то есть стал есть, активно двигаться».

Консилиум планировал провести операцию 25 января, но она не понадобилась. Вместо нее провели комплексное обследование и обработку ран. А глаз раненого, за который так все опасались, оказался цел и невредим. Такой вывод был сделан после тщательного осмотра офтальмолога. Впрочем, здоровье полосатого в руках самых опытных врачей со всей страны, один из которых — главный ветеринар московского зоопарка.

Михаил Альшинецкий, главный ветеринарный врач Московского зоопарка: «В целом можно сказать, что с животным все более или менее хорошо, травмы заживают, и вероятность того, что его можно будет выпустить в природу, очень велика».

Несмотря на, выражаясь врачебным языком, положительную динамику, тщательное наблюдение за состояние полосатого больного будет продолжено. Очередной осмотр назначен на конец февраля.