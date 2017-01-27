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04:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!» пройдёт 28 января

Спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!» состоится в конце января.

Спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!» начнётся 28 января 2017 года в 12:00 в спортпарке «Поляна» по адресу: ул. Старокузьмихинская, 37/3. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области, мероприятие пройдёт в рамках межрегионального благотворительного проекта «На лыжи!». Ожидается, что участие в соревнованиях примут более 500 человек.

В программе праздника соревнования по лыжным гонкам в разных возрастных категориях в личном зачёте. Кроме того, пройдут соревнования среди семейных команд с детьми до 12 лет. Предусмотрена дистанция для самых маленьких. В рамках праздника состоится символическая передача лыжного инвентаря, предназначенного для членов сборной команды Иркутской области. Всего будет передано 20 комплектов лыжной экипировки (лыжи, лыжные палки, костюмы, оборудование для подготовки лыж).

«Почётными гостями праздника станут двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова и двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова. Для юных лыжников Иркутской области это уникальная возможность пообщаться с легендарными спортсменами, узнать секреты их мастерства», — сказал министр спорта Иркутской области Илья Резник.

Напомним, организаторы благотворительного проекта «На лыжи!» — компании En+Group, РУСАЛ и федерация лыжных гонок России. Проект запущен в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача — подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года, популяризация лыжных гонок в участвующих в проекте регионах. Проектом предусмотрено проведение обучающих курсов для тренеров, обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой и проведение соревнований.

В Иркутской области в рамках проекта уже прошли обучение 28 тренеров, работающих с группами начальной подготовки, из Иркутска, Ангарска, Братска, Байкальска, Шелехова и Шелеховского района. Обучение проводили преподаватели Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска. За две недели на базе училища олимпийского резерва в Ангарском городском округе участники курсов прослушали 108 часов лекционных и практических занятий по физиологии и психологии лыжников.

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