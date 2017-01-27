В сети появились хитроумные теории о загадочных твитах помощника Трампа

Обе записи были впоследствии удалены, но вызвали насмешки в интернете. Сам Спайсер пока что не прокомментировал ситуацию. Пользователи изощрялись в остроумии, предполагая, что речь идет о неких зашифрованных сообщениях, кодах запуска межконтинентальных ракет или просто о том, что у владельца аккаунта разыгрались нервы.

В среду в верифицированном аккаунте Спайсера, у которого более 210 тысяч подписчиков, появилась запись следующего содержания: «Aqenbpuu». В четверг добавилась другая запись: «n9y25ah7».

Основная версия появления записей незатейлива: смартфон Спайсера мог сам отправлять твиты из-за того, что владелец случайно нажимал на экран, держа телефон невыключенным в кармане.

Другая версия сложнее и основывается на выводах технически продвинутых пользователей. Согласно этой теории, Спайсер пытался войти в свой аккаунт через компьютер и благоразумно включил режим двухступенчатой аутентификации, который позволяет защитить аккаунт от взлома. Для каждого захода на страничку в Twitter, помимо обычного пароля на компьютере, он получал единовременный код на свой мобильный телефон.