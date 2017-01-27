В сети появились хитроумные теории о загадочных твитах помощника Трампа
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Технические эксперты выдвинули хитроумную теорию, которая объясняет загадочные записи в учетной записи в Twitter нового
ВАШИНГТОН, 27 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Технические эксперты выдвинули хитроумную теорию, которая объясняет загадочные записи в учетной записи в Twitter нового
В среду в верифицированном аккаунте Спайсера, у которого более 210 тысяч подписчиков, появилась запись следующего содержания: «Aqenbpuu». В четверг добавилась другая запись: «n9y25ah7».
Обе записи были впоследствии удалены, но вызвали насмешки в интернете. Сам Спайсер пока что не прокомментировал ситуацию. Пользователи изощрялись в остроумии, предполагая, что речь идет о неких зашифрованных сообщениях, кодах запуска межконтинентальных ракет или просто о том, что у владельца аккаунта разыгрались нервы.
Основная версия появления записей незатейлива: смартфон Спайсера мог сам отправлять твиты
Другая версия сложнее и основывается на выводах технически продвинутых пользователей. Согласно этой теории, Спайсер пытался войти в свой аккаунт через компьютер и благоразумно включил режим двухступенчатой аутентификации, который позволяет защитить аккаунт от взлома. Для каждого захода на страничку в Twitter, помимо обычного пароля на компьютере, он получал единовременный код на свой мобильный телефон.
Согласно теории, Спайсер ошибся и вместо того, чтобы ввести дополнительный пароль на компьютере, по ошибке послал полученный пароль в качестве ответного