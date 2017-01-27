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05:01 (мск), источник: Вести Приморье

Перегородившие спуск на Пушкинской бетонные блоки уберут в ночь на 28 января

Бетонные блоки, которыми неизвестные перегородили дорогу на Пушкинской под Золотым мостом, до сих пор не убраны. Городские власти планируют вывезти их в ночь на субботу, 28 января.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru, ранее городские власти планировали устранить несанкционированное перекрытие дороги в районе Пушкинской, 13 в течение дня 27 января. Однако этого не было сделано, посреди проезжей части до сих пор лежат два бетонных блока, которые не позволяют проехать автомобилистам.

Планируется, что дорожные службы уберут бетонные блоки в ночь на 28 января. Между тем до сих пор не установлено, кто именно перекрыл проезд.

Напомним, что участок дороги на Пушкинской под Золотым мостом неизвестные перекрыли бетонными блоками вечером 25 января. В связи с этим горожанам, спешащим следующим утром на работу, пришлось разворачиваться и ехать в обратном направлении.

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