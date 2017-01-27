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05:50 (мск), источник: Губерния онлайн

Особенности целевой подготовки педагогов обсудили в Хабаровске

Целевую подготовку педагогов обсудили в министерстве образования и науки Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Reuters

На заседании координационного совета было отмечено, что в регионе увеличилась потребность в учителях начальных классов, логопедах и дефектологах.

«В целях повышения эффективности механизмов целевого приема и целевого обучения важно уделить внимание качественному подбору будущих абитуриентов. Необходимо усилить допрофессиональную подготовку школьников, открыть профильные классы и обучить старшеклассников профессиям учебно-вспомогательного персонала», — рассказала глава министерства Алла Кузнецова.

Также специалисты подчеркнули, что механизм целевого приема и обучения должен быть понятным и доступным для всех, кто хочет способствовать развитию родного города или села.

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