Особенности целевой подготовки педагогов обсудили в Хабаровске
Целевую подготовку педагогов обсудили в министерстве образования и науки Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Целевую подготовку педагогов обсудили в министерстве образования и науки Хабаровского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
На заседании координационного совета было отмечено, что в регионе увеличилась потребность в учителях начальных классов, логопедах и дефектологах.
«В целях повышения эффективности механизмов целевого приема и целевого обучения важно уделить внимание качественному подбору будущих абитуриентов. Необходимо усилить допрофессиональную подготовку школьников, открыть профильные классы и обучить старшеклассников профессиям
Также специалисты подчеркнули, что механизм целевого приема и обучения должен быть понятным и доступным для всех, кто хочет способствовать развитию родного города или села.