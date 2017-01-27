Особенности целевой подготовки педагогов обсудили в Хабаровске

На заседании координационного совета было отмечено, что в регионе увеличилась потребность в учителях начальных классов, логопедах и дефектологах.

«В целях повышения эффективности механизмов целевого приема и целевого обучения важно уделить внимание качественному подбору будущих абитуриентов. Необходимо усилить допрофессиональную подготовку школьников, открыть профильные классы и обучить старшеклассников профессиям учебно-вспомогательного персонала», — рассказала глава министерства Алла Кузнецова.

Также специалисты подчеркнули, что механизм целевого приема и обучения должен быть понятным и доступным для всех, кто хочет способствовать развитию родного города или села.