Экопатруль предлагают организовать жители Ольхона на Сарайском пляже

Порядка 50 предложений по обустройству Сарайского залива поступило от жителей пос. Хужир Ольхонского района. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-секретарь координационного совета Ольхона Елена Лисовская, в их числе- зонирование пляжа, установка ящиков для раздельного сбора мусора, создание недалеко от пляжа пункта продажи бесфосфатных средств для стирки и мытья посуды и другие мероприятия. Жители Хужира также обратили внимание на необходимость создания экопатруля и ведения просветительской работы среди туристов.

Обустройство Сарайского залива планируется вести в рамках проекта «Ольхон — территория развития», ставшего победителем президентского конкурса грантов. Мероприятие проводится совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Цель проекта — управление туристическими потоками, сохранение эндемичных растений и деревьев. Активная работа начнется весной. Сейчас идет обсуждение проекта с привлечением экспертов и других заинтересованных лиц. Свои предложения можно направлять по адресу konkurs.olkhon@gmail.com. В ближайшее время планируется создать специальные группы в социальных сетях.

Продолжают работу школа экотехнологий и школа активистов Ольхона. Куратор школы экотехнологий, кандидат физико-математических наук Игорь Огородников встретился с кандидатом биологических наук Геннадием Миловановым, который на своём участке в деревне Харанцы выстроил зимний сад площадью 48 кв. м. «У Геннадия Станиславовича есть опыт строительства зимнего сада, поэтому мы пригласили его в школу экотехнологий в качестве эксперта», — отметил Игорь Огородников.

Слушатели школы активистов Ольхона к 28 января планируют оформить свои заявки на грант в письменном виде. Сейчас идёт работа над проектом кинотеатра под открытым небом, проектом по раздельному сбору мусора, по развитию Хужирского краеведческого музея им. Ревякина и другим.

«Нам важно, чтобы жители острова продолжали активную работу и после того, как окончится грант, — отметила куратор школы активиста Ольхона, автор проекта “Ольхон — территория развития” Эльмира Семёнова. — Поэтому особенно приятно появление инициативных групп в школе, библиотеке, музее. У жителей острова много идей, реализация которых поможет сделать жизнь на Ольхоне более комфортной и интересной».

Как сообщалось ранее, проект «Ольхон — территория развития» стал победителем второго открытого конкурса президентских грантов 2016 года. Грантооператором выступил фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Общее финансирование проекта составляет 2 млн рублей.