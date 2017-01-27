Экопатруль предлагают организовать жители Ольхона на Сарайском пляже
На Ольхоне идет подготовка к обустройству пляжа Сарайского залива.
На Ольхоне идет подготовка к обустройству пляжа Сарайского залива.
Порядка 50 предложений по обустройству Сарайского залива поступило от жителей пос. Хужир Ольхонского района. Как сообщает 26 января 2017 года
Обустройство Сарайского залива планируется вести в рамках проекта «Ольхон — территория развития», ставшего победителем президентского конкурса грантов. Мероприятие проводится совместно с ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Цель проекта — управление туристическими потоками, сохранение эндемичных растений и деревьев. Активная работа начнется весной. Сейчас идет обсуждение проекта с привлечением экспертов и других заинтересованных лиц. Свои предложения можно направлять по адресу konkurs.olkhon@gmail.com. В ближайшее время планируется создать специальные группы в социальных сетях.
Продолжают работу школа экотехнологий и школа активистов Ольхона. Куратор школы экотехнологий, кандидат
Слушатели школы активистов Ольхона к 28 января планируют оформить свои заявки на грант в письменном виде. Сейчас идёт работа над проектом кинотеатра под открытым небом, проектом по раздельному сбору мусора, по развитию Хужирского краеведческого музея им. Ревякина и другим.
«Нам важно, чтобы жители острова продолжали активную работу и после того, как окончится грант, — отметила куратор школы активиста Ольхона, автор проекта “Ольхон — территория развития” Эльмира Семёнова. — Поэтому особенно приятно появление инициативных групп в школе, библиотеке, музее. У жителей острова много идей, реализация которых поможет сделать жизнь на Ольхоне более комфортной и интересной».
Как сообщалось ранее, проект «Ольхон — территория развития» стал победителем второго открытого конкурса президентских грантов 2016 года. Грантооператором выступил фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». Общее финансирование проекта составляет 2 млн рублей.