Красноярцев расспросят об их доходах

В Красноярском крае, Хакасии и Туве будет опрошено 4608 семей, из них 3096 в городской местности и 1512 — в сельской. Всего в стране планируется опросить 160 тыс. домохозяйств. Как сообщили в Красноярскстате, такие обследования отныне будут проводиться раз в пять лет.

В Красноярском крае будут работать 118 специально обученных интервьюеров, в Хакасии — 43, в Тыве — 31. В результате опроса статистики должны получить информацию о роли зарплаты, доходов от самостоятельной занятости, собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей.

Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Они будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.