Красноярцев расспросят об их доходах
Завтра, 28 января, на всей территории России стартует масштабный опрос населения об уровне доходов.
Завтра, 28 января, на всей территории России стартует масштабный опрос населения об уровне доходов.
В Красноярском крае, Хакасии и Туве будет опрошено 4608 семей, из них 3096 в городской местности и 1512 — в сельской. Всего в стране планируется опросить 160 тыс. домохозяйств. Как сообщили в Красноярскстате, такие обследования отныне будут проводиться раз в пять лет.
В Красноярском крае будут работать 118 специально обученных интервьюеров, в Хакасии — 43, в Тыве — 31. В результате опроса статистики должны получить информацию о роли зарплаты, доходов от самостоятельной занятости, собственности, пенсий и социальных пособий в обеспечении материального благосостояния семей.
Полученные в семьях сведения конфиденциальны и не подлежат разглашению. Они будут использованы при разработке мер демографической и социальной политики, количественного измерения их эффективности и улучшения мониторинга реализации приоритетных национальных проектов и государственных программ.