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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Потерявшуюся в Иркутском районе 13-летнюю девочку нашли в гостях у знакомого в Иркутске

Живой и здоровой найдена 13-летняя жительница Иркутского района, о пропаже которой в полицию заявила её бабушка.

Источник: РИА "Новости"

Живой и здоровой найдена 13-летняя жительница Иркутского района, о пропаже которой в полицию заявила её бабушка. Напомним, 26 января 2017 года жительница деревни Куда обратилась к правоохранителям и рассказала, что 25 января её внучка ушла из дома, собираясь пойти к подружке, но обратно так и не вернулась. На поиск ребёнка были ориентированы наружные службы полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые инспекторы. Как сообщает 27 января пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, девочка была найдена в гостях у знакомого в Иркутске.

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