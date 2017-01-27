Столичные ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение гей-парад в центре Владивостока
Шествие, которое по заверению организаторов будет носить исключительно правозащитный характер, запланировано на 8 февраля.
Шествие, которое по заверению организаторов будет носить исключительно правозащитный характер, запланировано на 8 февраля.
Владивосток, 27 января, PrimaMedia.
Столичные
— В администрацию Владивостока поступило уведомление от московских
ИА PrimaMedia запросило информацию о поступлении данного запроса у департамента внутренней политики Приморского края и ждет ответа.
Отметим, что
Схожие мероприятия планировалось провести и в Биробиджане. Однако, как сообщает ИА EAOmedia, шествие в поддержку
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