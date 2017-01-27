Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Трамп решил лишить ООН многомиллионного взноса США
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
10«Бегущий огонь»
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
20Трамп стал 45-м президентом США
06:28 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Столичные ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение гей-парад в центре Владивостока

Шествие, которое по заверению организаторов будет носить исключительно правозащитный характер, запланировано на 8 февраля.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Столичные ЛГБТ-активисты 8 февраля намерены провести во Владивостоке гей-парад. Уведомление с подобным желанием отправил в администрацию города основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава Московского гей-прайда Николай Алексеев. Впрочем разрешения на проведение шествия, которое по заверению организаторов будет носить исключительно правозащитный характер, ЛГБТ-активистам пока никто не дал, сообщает ИА PrimaMedia.

— В администрацию Владивостока поступило уведомление от московских ЛГБТ-активистов о проведении публичного мероприятия в форме шествия по улице Светланской. Однако поскольку они хотят провести мероприятие на автомобильной дороге, то решение о разрешении проведении этого парада должна принимать администрация края. Мы посоветовали ЛГБТ-активистам отослать уведомление туда, — рассказала пресс-секретарь администрации Владивостока.

ИА PrimaMedia запросило информацию о поступлении данного запроса у департамента внутренней политики Приморского края и ждет ответа.

Отметим, что ЛГБТ-активисты подали подобные уведомления и в администрации столиц других дальневосточных регионов. Так, в Хабаровске они планируют провести целую серию мероприятий правозащитного характера: два митинга и одно шествие. Судьба заявления будет известна в ближайшее время.

Схожие мероприятия планировалось провести и в Биробиджане. Однако, как сообщает ИА EAOmedia, шествие в поддержку секс-меньшинств в столице Еврейской автономной области не состоится. Администрация города отказала активистам ЛГБТ-сообщества в проведении мероприятия.

Справка: В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона N436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», к видам информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, относится информация, отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
PrimaMedia перешло на "Мгновенные статьи" в Facebook
Трамп вернет величие фразе «сделано в США»
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Первое золото чемпионата Европы — у России Обладателями первых золотых наград чемпионата Европы в парном катании впервые в карьере стали победители недавнего финала "Гран-при" Евгения Тарасова/Владимир Морозов
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
Самое маленькое жилье в Москве подешевело на 10%
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь