Столичные ЛГБТ-активисты подали заявку на проведение гей-парад в центре Владивостока

Владивосток, 27 января, PrimaMedia.

Столичные ЛГБТ-активисты 8 февраля намерены провести во Владивостоке гей-парад. Уведомление с подобным желанием отправил в администрацию города основатель правозащитного проекта GayRussia.Ru, глава Московского гей-прайда Николай Алексеев. Впрочем разрешения на проведение шествия, которое по заверению организаторов будет носить исключительно правозащитный характер, ЛГБТ-активистам пока никто не дал, сообщает ИА PrimaMedia.

— В администрацию Владивостока поступило уведомление от московских ЛГБТ-активистов о проведении публичного мероприятия в форме шествия по улице Светланской. Однако поскольку они хотят провести мероприятие на автомобильной дороге, то решение о разрешении проведении этого парада должна принимать администрация края. Мы посоветовали ЛГБТ-активистам отослать уведомление туда, — рассказала пресс-секретарь администрации Владивостока.

ИА PrimaMedia запросило информацию о поступлении данного запроса у департамента внутренней политики Приморского края и ждет ответа.

Отметим, что ЛГБТ-активисты подали подобные уведомления и в администрации столиц других дальневосточных регионов. Так, в Хабаровске они планируют провести целую серию мероприятий правозащитного характера: два митинга и одно шествие. Судьба заявления будет известна в ближайшее время.

Схожие мероприятия планировалось провести и в Биробиджане. Однако, как сообщает ИА EAOmedia, шествие в поддержку секс-меньшинств в столице Еврейской автономной области не состоится. Администрация города отказала активистам ЛГБТ-сообщества в проведении мероприятия.

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