Облачно и до минус 6 градусов будет в столичном регионе

«Температура воздуха в Москве составит минус 1 — минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза. Ветер северной четверти 5−10 м/с», — уточнил представитель метеослужбы.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода с прояснениями, местами не исключен небольшой снег. В столице столбики термометров покажут минус 3 — минус 5 градусов, в Подмосковье будет от 3 до 5 градусов ниже нуля. Ветер переменных направлений 2−7 м/с.

Днем в субботу характер погоды не изменится. Ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег и гололедица. В Москве будет 1−3 градуса мороза, по области — от 1 до 6 градусов ниже нуля. Ветер переменный — 2−7 м/с.