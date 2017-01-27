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06:37 (мск), источник: Вести Приморье

Количество преступлений в Приморье снизилось почти на 18%

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский принял участие в заседании коллегии краевого УМВД 27 января, где подвели итоги работы за 2016 год.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор заявил, что по итогам прошлого года количество преступлений снизилось почти на 18%.

«Важнейшие показатели повышения уровня безопасности в крае — уменьшение количества убийств и грабежей — на 15% и 22% соответственно», — подчеркнул глава края.

Владимир Миклушевский также отметил, что почти на 10% удалось снизить количество дорожно-транспортных происшествий в Приморье, почти на 20% снизилось и количество людей, погибших автокатастрофах.

«Однако ситуация аварийности на дорогах местного значения остается напряженной и нам предстоит здесь еще решить много задач. В первую очередь, это ремонт дорог. В этом году в результате тайфуна “Лайонрок” было разрушено 550 километров дорог, половину из них мы уже восстановили. По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в этом году получим из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на восстановление дорог после тайфуна», — отметил Губернатор.

Глава региона добавил, что в Приморье действует программа «Безопасный край». Также разработан комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории владивостокской агломерации, которая включает четыре муниципалитета. На его реализацию Правительство РФ выделило 625 миллионов рублей, еще 600 миллионов рублей будет направлено из бюджета Приморья. Кроме этого, 250 миллионов рублей запланировано на ремонт дороги Владивосток-Находка.

Владимир Миклушевский поблагодарил сотрудников полиции за большой вклад в общее дело укрепления правопорядка и общественной безопасности, а также за помощь в проведении важнейших для страны и региона мероприятий.

«Приморская полиция сделала всё, чтобы обеспечить безопасность людей во время второго Восточного экономического форума, Тихоокеанского туристского форума, Дальневосточного МедиаСаммита. Успешно состоялись выборы в Государственную Думу России и Законодательное Собрание Приморского края», — подчеркнул Губернатор.

Руководитель края акцентировал внимание, что основными задачами органов внутренних дел сегодня являются повышение раскрываемости регистрируемых преступлений, противодействие коррупции и взяточничеству, правонарушениям в сфере экономики, любым проявлениям терроризма и экстремизма.

«Еще одна наша важнейшая задача — усиление контроля в области нарушений охраны окружающей среды. Считаю, что Год экологии, объявленный в стране, обязывает нас сделать все, чтобы добиться не просто увеличения раскрываемости преступлений, а настоящего прорыва в этой сфере. Со своей стороны мы всегда будем оказывать всестороннюю помощь органам внутренних дел», — заявил глава региона.

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