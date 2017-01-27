Судебные приставы «выбили» с приморцев 232 млн. 533 тысяч рублей
Не платишь долги — не спеши садиться за руль.
Не платишь долги — не спеши садиться за руль.
В 2016 году судебными приставами взыскано 232 млн. 533 тысяч рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченным органами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Необходимо отметить положительную практику межведомственного взаимодействия с Управлением МВД России по Приморскому краю, в частности с Управлением ГИБДД МВД России по Приморскому краю, в сфере информационного обмена сведениями о наличии у должников транспортных средств, а также об оплате административных штрафов. Информация о зарегистрированных за приморцами автомобилях используются в проведении рейдовых мероприятий с применением программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего определить наличие у владельца транспортного средства задолженности.
Так, в прошедшем году на Золотом мосту в городе Владивостоке автоинспекторам удалось выявить в потоке автомашин с помощью