Судебные приставы «выбили» с приморцев 232 млн. 533 тысяч рублей

В 2016 году судебными приставами взыскано 232 млн. 533 тысяч рублей административных штрафов, наложенных специально уполномоченным органами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП по Приморскому краю. Большую часть денежных средств, перечисленных в бюджет, составили административные штрафы, наложенные инспекторами Госавтоинспекции. В общей сложности жители Приморья выплатили чуть больше 171 млн. рублей за нарушения правил дорожного движения.

Необходимо отметить положительную практику межведомственного взаимодействия с Управлением МВД России по Приморскому краю, в частности с Управлением ГИБДД МВД России по Приморскому краю, в сфере информационного обмена сведениями о наличии у должников транспортных средств, а также об оплате административных штрафов. Информация о зарегистрированных за приморцами автомобилях используются в проведении рейдовых мероприятий с применением программного комплекса «Дорожный пристав», позволяющего определить наличие у владельца транспортного средства задолженности.