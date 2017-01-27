Метеорологическая станция «Владивосток» отмечает свой 100-летний юбилей. Видеорепортаж Александры Нетай

За температурой и влажностью воздуха, направлением и скоростью ветра, облачностью и атмосферными явлениями когда-то в краевом центре следил всего один человек. Но уже тогда, в далеком 1873-ем году, место наблюдений получило название «Метеостанция Владивосток-порт». С тех пор не раз сменилась локация и штат первых синоптиков. Станцию, известную сегодня, как «Владивосток-гора», открыли спустя четверть века. В канун революционного 1917-го года на склоне сопки Буссе, высоко над жилыми домами и промышленными объектами, появился небольшой метеопункт.

Александр Петренко, начальник метеоцентра с 1986 по 2012: «Много было ручной работы. В основном бумажная работа была. Когда я пришел сюда, еще были даже счеты! Вот, начинали с этого».

Наблюдение за погодными условиями на метеостанции «Владивосток-гора» ведут посменно. Целыми сутками метеорологи отслеживают и передают информацию о малейших изменениях. На основе этих данных коллеги из Примгидромета составляют прогнозы погоды и объявляют штормовые предупреждения, вот уже век помогая городу готовиться к ударам стихии.

Борис Кубай, начальник управления по гидрометеорологии Приморского края: «Каждая цифра, каждая запятая, каждая буква сводок, телеграмм, которые поступают со станции “Владивосток-гора”, бесценны».

И эти доли, десятые, а то и сотые, играют чрезвычайно высокую роль.

«Владивосток-гора» остается полигоном для отработки новых технологий сбора гидрометеорологической информации. Здесь установлена автоматическая метеостанция, отрабатываются новые системы связи и новое оборудование. Данные с электронных устройств сверяют по табельным приборам вручную.

Виктория Антонова, начальник метеоцентра с 2004 года: «Также сейчас ведутся разработки. Каждый раз разрабатываются новые программы. Конечно, опять же, чтобы облегчить работу метеорологов и чтобы все было на современном уровне».

«Кузница кадров» Примгидрометцентра, база практики для студентов-метеорологов. С первых лет работы станции здесь набирались опыта будущие специалисты и руководители. В ближайшее время в городе появится еще одно место, где начинающие синоптики будут набивать руку.

Экспериментальную автоматизированную метеостанцию разместят в одном из крупнейших университетов Владивостока. Изучать современные методы использования автоматизированных систем по датчикам атмосферного давления, измерения температуры, количества осадков и влажности воздуха, смогут сами преподаватели и студенты.