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06:58 (мск), источник: VLADNEWS

Десятки улиц Владивостока скоро преобразятся

Сократится число аварийно-опасных участков.

Источник: VLADNEWS

Владивосток вошёл в число городов, где будет реализован федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». Главная цель проекта — обеспечить хорошее состояние дорог и сократить число аварийно-опасных участков.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, программа будет реализована на всей территории Владивостокской городской агломерации, соответствующее постановление размещено на сайте Правительства Российской Федерации. В рамках реализации проекта будет проводиться ремонт дорог федерального, регионального и местного значения.

«Перед администрацией Владивостока стоит задача привести дорожную сеть столицы Приморья к нормативным требованиям транспортно-эксплуатационного состояния, снизить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, — отметил Юрий Трунов, заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока. — Для реализации поставленных задач будет проведён ремонт и благоустройство дорожной инфраструктуры на более чем 70 улицах Владивостока. “Очаги аварийности” будут оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения — дорожной разметкой, знаками, комплексами фото-видеофиксации, барьерным ограждением».

Планируется, что работы по ремонту и благоустройству дорожной инфраструктуры будут проведены по ул. Гоголя, Адмирала Юмашева, Адмирала Кузнецова, Всеволода Сибирцева, проспекту Красного Знамени, Адмирала Невельского, Светланской, Шилкинской, Борисенко, 50 лет ВЛКСМ, Калинина, Сахалинской, Днепровской, Снеговой, Русской и многим другим.

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