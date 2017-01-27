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07:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирском аэропорту самолет устроил дрифт

Инцидент, который стал популярным в социальных сетях, произошел в Толмачёво.

Самолет авиакомпании S7 в Новосибирском аэропорту Толмачёво развернуло из-за гололеда. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Видео балансирующего на льду воздушного судна стало очень популярным в соцсетях. Видеозапись опубликовали позавчера, 25 января в Твиттере. Пользователи сетей восхищаются суровостью и мастреством сибирских пилотов. На видеозаписи пассажирский самолет Airbus A320, двигаясь по рулежной дорожке, занесло и развернуло почти на 180 градусов.

Пасажиры и экипаж не пострадали. В авиакомпании объяснили, что всему виной сложные погодные условия. После заморозков температура воздуха поднялась. Это и стало причиной обледенения рулежной дорожки.

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