В Новосибирском аэропорту самолет устроил дрифт

Самолет авиакомпании S7 в Новосибирском аэропорту Толмачёво развернуло из-за гололеда. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

Видео балансирующего на льду воздушного судна стало очень популярным в соцсетях. Видеозапись опубликовали позавчера, 25 января в Твиттере. Пользователи сетей восхищаются суровостью и мастреством сибирских пилотов. На видеозаписи пассажирский самолет Airbus A320, двигаясь по рулежной дорожке, занесло и развернуло почти на 180 градусов.