В пятницу в Украине похолодает до -22, даже в Крыму будет -14
В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололед, ветер
В Моршине без осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем 0 …- 2 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем 0 …- 2 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -16 …- 18 градусов, днем -1 …- 3 градуса.
На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололед, ветер
В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер
В Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололед, ветер