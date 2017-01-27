В пятницу в Украине похолодает до -22, даже в Крыму будет -14

В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -11 …- 18 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -17 …- 22 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -16 …- 18 градусов, днем ​​-1 …- 3 градуса.