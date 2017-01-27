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08:41 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В пятницу в Украине похолодает до -22, даже в Крыму будет -14

В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

Источник: Nbnews.com.ua

В пятницу, 27 января, в Украине ожидается похолодание до -22. Об этом сообщил Украинский Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -11 …- 18 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -17 …- 22 градусов, днем ​​0 …- 5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью -15 …- 17 градусов, днем ​​0 …- 2 градуса. В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -16 …- 18 градусов, днем ​​-1 …- 3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -11 …- 17 градусов, в Сумской области до -20 градусов, днем ​​0 …- 8 градусов.

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В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -11 …- 16 градусов, местами -18 …- 22 градусов, днем ​​-2 …- 10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -18 …- 24 градусов, днем ​​-7 …- 12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -11 …- 16 градусов, днем ​​0 …- 6 градусов, в Запорожской области ночью до -20 градусов, днем ​​до -10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -9 …- 14 градусов, днем ​​-2 …- 7 градусов. В Ялте ночью без существенных осадков, днем ​​местами небольшой снег. Температура ночью -3 …- 5 градусов, днем ​​-1 … + 1 градус.

В Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем ​​снег, на дорогах местами гололед, ветер северо-западный, 5−10 м / с. Температура воздуха ночью -12 …- 14 градусов, днем ​​-1 …- 3 градуса.

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