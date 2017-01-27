В Красноярском крае расширят соцподдержку чернобыльцев

Жителям Красноярского края, пострадавшим при радиационных авариях, планируют расширить компенсации оплаты за жилье (наем, содержание) и коммунальные услуги. Соответствующий законопроект накануне рассмотрели депутаты Законодательного Собрания края.

По словам представителя министерства социальной политики, эта мера будет предоставлять в размере 50% в пределах социальной нормы. Распространится закон на граждан, которые подверглись радиации в следствии Чернобыльской аварии и других радиационных аварий и катастроф.

«Эти люди проживают в жилых помещениях частного жилищного фонда не в результате приватизации. Я вам напомню, что федеральными законодательством предусматриваются меры соцподдержки только тем, кто проживает в муниципальном государственном и приватизированном жилищном фонде, причем мера соцподдержки на коммунальные услуги предоставляется вне зависимости от жилищного фонда. Эти меры предоставляются в форме субсидий за счет средств федерального бюджета. С просьбой к губернатору об изменении краевого законодательства обратилась общественная организация “Союз Чернобыль”», — рассказала представитель министерства.

В настоящее время такую льготу в Красноярском крае получают 2073 человека, из них 585 граждан получают льготу лишь за коммунальные услуги, так как проживают в частных домах.

По подсчетам министерства социальной политики, в случае принятия законопроекта в окончательном чтении из краевого бюджета будет направлено 7,5 млн рублей. «Эти средства предусмотрено в лимитах финансирования», — заключили в министерстве.

Краевые депутаты заслушав доклад, отметили, что законопроект еще требует некоторых доработок. В итоге инициатива была принята в первом чтении без обсуждений.