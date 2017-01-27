Отголоски циклона ощутят на себе хабаровчане в ближайшие выходные

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Небольшой снег и сильный ветер оставит после себя в Хабаровске циклон, пришедший сегодня в дальневосточную столицу. Однако уже в ближайшее воскресенье погода в краевом центре восстановится, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В ближайшую субботу еще сохранятся осадки — небольшой снег, метель. Если с утра в городе еще может посыпать, то уже, наверное, к обеду или во второй половине дня будет без существенных осадков. Однако в течение дня сохранится сильный ветер западного направления силой до 10−15 м/c. Температура ночью составит −17…−19°C, днем — 11−13 градусов мороза, — отметила Галина Брынцева.

По словам специалиста, в воскресенье будет уже без осадков, то есть влияние циклона в этот день полностью сойдет на нет. Температура ночью установится в пределах −24…−26°C, днем будет −14…−16°C, ветер западный 4−9 м/c.