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07:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отголоски циклона ощутят на себе хабаровчане в ближайшие выходные

Однако уже в воскресенье влияние ненастья пойдет на спад.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 27 января, AmurMedia.

Небольшой снег и сильный ветер оставит после себя в Хабаровске циклон, пришедший сегодня в дальневосточную столицу. Однако уже в ближайшее воскресенье погода в краевом центре восстановится, сообщила корр. ИА AmurMedia начальник отдела долгосрочных прогнозов Дальневосточного гидрометцентра Галина Брынцева.

— В ближайшую субботу еще сохранятся осадки — небольшой снег, метель. Если с утра в городе еще может посыпать, то уже, наверное, к обеду или во второй половине дня будет без существенных осадков. Однако в течение дня сохранится сильный ветер западного направления силой до 10−15 м/c. Температура ночью составит −17…−19°C, днем — 11−13 градусов мороза, — отметила Галина Брынцева.

По словам специалиста, в воскресенье будет уже без осадков, то есть влияние циклона в этот день полностью сойдет на нет. Температура ночью установится в пределах −24…−26°C, днем будет −14…−16°C, ветер западный 4−9 м/c.

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