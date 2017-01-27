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07:39 (мск), источник: ДЕЙТА

Неправильные иномарки задержаны на дальневосточной таможне

Две трети оформленных для ввоза из-за рубежа автомобилей не могут попасть к своим владельцам, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал начальник Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Юрий Ладыгин, в минувшем году объем ввоза автотранспортных средств на Дальний Восток снизился на 0,8 процента. В 2015 году ввезено 51 603 иномарки, в 2016 году — 51 209 авто.

При этом ввоз автобусов увеличился на 37 процентов, с 613 до 838 штук, число ввезенных легковых автомобилей практически не изменилось: в 2015 году — 48 058 машин, в 2016 — 48 072 авто. Ввоз грузовых автомобилей сократился на 22 процента, с 2 932 до 2 299 машин.

Автомобили традиционно ввозятся из Японии — 85 процентов ввозимых автотранспортных средств, Китая (12,5 процента) и Республики Корея (два процента). В 2016 году в сравнении с 2015 годом сумма уплаченных таможенных платежей за ввезенные иномарки выросла на 13 процентов, с 11,3 миллиарда рублей в 2015 году до 12,7 миллиарда рублей в 2016 году.

При этом, как подчеркнул начальник ДВТУ Юрий Ладыгин, почти 770 автомобилей, ввезенных с начала года через таможни Дальнего Востока, пока не выданы владельцам из-за вступившего с января этого года требования об обязательном оснащении автомобилей системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на основе глобальной навигационной спутниковой системы.

«С начала года нами оформлено 1217 автомобилей. Это значит, что хозяева осуществили все положенные платежи и хотели бы их забрать. Но забрали машины только 448 человек, это те автомобили, на которые были выписаны ПТС (паспорт транспортного средства», — сообщил Юрий Ладыгин.

Он пояснил, что выпущенные таможнями иномарки — те машины, хозяева которых представили свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выписанные до 31 декабря 2016 года.

Остальные машины находятся на таможенных складах, и их судьба пока неясна.

По словам Юрия Ладыгина, владельцы автомобилей должны были предъявить таможне свидетельство о безопасности конструкции транспортных средств (СБКТС), где есть отметка о том, что машина оборудована «ЭРА-ГЛОНАСС», если СБКТС выдано после 31 декабря прошлого года. Те автовладельцы, которые получили свои машины, как раз и предоставили СБКТС, выписанные до 31 декабря 2016 года.

«Маловероятно, что на подержанных автомобилях можно будет за рубежом установить кнопки ГЛОНАСС. Возможно, найдутся выходы, будем смотреть… Пока для нас понятной схемы нет», — сказал он.

Напомним, что с 1 января 2017 года системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» должны оснащаться все новые модели автомобилей, впервые проходящие процедуру одобрения типа на территории Таможенного союза.

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