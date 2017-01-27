Нефтяников на Каспии привела в ужас бродящая рядом стая волков

Нефтяников на Каспийском месторождении напугала стая волков, кружащая около их поселка.

Снятое на северном побережье Каспийского моря видео с хищниками, бродящими на льду неподалеку от людей, опубликовали в Youtube.

Голоса за кадром комментируют происходящее на льду.

«Ой, вот он идет во двор сюда. Вот гад, смотри, смотрит сюда и идет. Вон встал, гадина. (…) Запахи идут с парохода, как раз туда ветер идет», — говорит один из мужчин.

Человек, внимающий видео, признается, что у него дрожит рука и началась паника.

«Они, знаете, до канала нашего доходят, а дальше боятся. Во, идет, идет. Один пошел, уже второй. Это вожак по ходу, первый. Наверное, разведчик», — говорит он.

Мужчины также пошутили, что у них как раз нет мяса.