Нефтяников на Каспии привела в ужас бродящая рядом стая волков
Увидевших приближающихся хищников мужчин охватила паника.
Увидевших приближающихся хищников мужчин охватила паника.
Нефтяников на Каспийском месторождении напугала стая волков, кружащая около их поселка.
Снятое на северном побережье Каспийского моря видео с хищниками, бродящими на льду неподалеку от людей, опубликовали в Youtube.
Голоса за кадром комментируют происходящее на льду.
«Ой, вот он идет во двор сюда. Вот гад, смотри, смотрит сюда и идет. Вон встал, гадина. (…) Запахи идут с парохода, как раз туда ветер идет», — говорит один из мужчин.
Человек, внимающий видео, признается, что у него дрожит рука и началась паника.
«Они, знаете, до канала нашего доходят, а дальше боятся. Во, идет, идет. Один пошел, уже второй. Это вожак по ходу, первый. Наверное, разведчик», — говорит он.
Мужчины также пошутили, что у них как раз нет мяса.