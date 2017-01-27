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15:13 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске по улице катаются мусорные баки

Почему они не находятся в специально отведённом месте — неизвестно.

Мусорные баки катаются по улице на Московке.

Местные жители сделали фото, на котором видно, что баки с мусором катаются по двору жилого дома, периодически врезаясь в припаркованные автомобили. Снимок опубликовали в соцсети в группе «Аварийный Омск» .

Пользователи соцсети уточняют, что «мобильные мусорки» появились во дворе малосемейки на Старой Московке.

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