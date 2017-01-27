В Омске по улице катаются мусорные баки
Почему они не находятся в специально отведённом месте — неизвестно.
Почему они не находятся в специально отведённом месте — неизвестно.
Мусорные баки катаются по улице на Московке.
Местные жители сделали фото, на котором видно, что баки с мусором катаются по двору жилого дома, периодически врезаясь в припаркованные автомобили. Снимок опубликовали в соцсети в группе «Аварийный Омск» .
Пользователи соцсети уточняют, что «мобильные мусорки» появились во дворе малосемейки на Старой Московке.