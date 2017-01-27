В Хабаровске собрались сварить рекордную порцию ухи

Суп будут варить в рамках выставки-ярмарки по поддержке местных производителей «Наш выбор 27», которая пройдёт на набережной Хабаровска в июне этого года. Блюдо сможет отведать любой желающий.

В ближайшее время регион направит заявку в оргкомитет Книги рекордов России. «В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тысячи литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке», — сообщили в пресс-службе.

В приготовлении рекордной порции ухи примут участие члены ассоциации рестораторов. В процессе будут участвовать четыре человека. В их числе технолог и два повара. «Мы сделаем самую большую в Хабаровском крае ложку, с помощью которой будем мешать блюдо и раскладывать по порциям», — заявил руководитель организации Андрей Веретенников.