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07:56 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

В Хабаровске собрались сварить рекордную порцию ухи

Около 2,3 тысячи литров ухи планируют сварить в Хабаровске, это станет заявкой региона на новый рекорд России. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Суп будут варить в рамках выставки-ярмарки по поддержке местных производителей «Наш выбор 27», которая пройдёт на набережной Хабаровска в июне этого года. Блюдо сможет отведать любой желающий.

В ближайшее время регион направит заявку в оргкомитет Книги рекордов России. «В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тысячи литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке», — сообщили в пресс-службе.

В приготовлении рекордной порции ухи примут участие члены ассоциации рестораторов. В процессе будут участвовать четыре человека. В их числе технолог и два повара. «Мы сделаем самую большую в Хабаровском крае ложку, с помощью которой будем мешать блюдо и раскладывать по порциям», — заявил руководитель организации Андрей Веретенников.

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