В Хабаровске собрались сварить рекордную порцию ухи
Около 2,3 тысячи литров ухи планируют сварить в Хабаровске, это станет заявкой региона на новый рекорд России. Об этом рассказали в
Около 2,3 тысячи литров ухи планируют сварить в Хабаровске, это станет заявкой региона на новый рекорд России. Об этом рассказали в
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В ближайшее время регион направит заявку в оргкомитет Книги рекордов России. «В Хабаровск уже доставили специальный котел объемом 2,3 тысячи литров. Он практически в два раза больше того, который использовался для варки ухи на Втором восточном экономическом форуме во Владивостоке», — сообщили в
В приготовлении рекордной порции ухи примут участие члены ассоциации рестораторов. В процессе будут участвовать четыре человека. В их числе технолог и два повара. «Мы сделаем самую большую в Хабаровском крае ложку, с помощью которой будем мешать блюдо и раскладывать по порциям», — заявил руководитель организации Андрей Веретенников.