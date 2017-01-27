В Самаре в парке Гагарина установят колесо обозрения

Руководитель муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь доложил главе Самары Олегу Фурсову о проделанной за ушедший год работе и о планах работы предприятия в 2017 году, сообщает администрация областного центра.

По словам Евгения Кришталя в 2016 году на 76% был обновлен управленческий состав МАУ. Повышение эффективности от принятых мер подтверждается показателями, которых удалось достигнуть. К декабрю 2016 года на 47% сократилась кредиторская задолженность «Парков Самары». Увеличился доход предприятия за счет ведения коммерческой деятельности, который составил 120,6 млн рублей. За счет полученных внебюджетных средств в парке имени Ю. Гагарина была создана детская площадка, проведен ремонт кабельной трассы, отремонтировано помещение для размещения стационарного пункта полиции, были приобретены два новых аттракциона, световое оформление парка, закуплено несколько единиц спецтехники, установлены ограждения в парке «Воронежские озера» и многое другое. При поддержке департамента управления имуществом, в 2016 году уточнили границы территорий парков и недвижимого имущества. В результате площадь содержания парков увеличилась на 17%.

В 2017 году предприятие планирует установить колесо обозрения в парке Гагарина, организовать энергоснабжения в парке Дружбы и сквере имени Н. Кузнецова, разработать программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары.

Олег Фурсов подчеркнул, что необходимо ускорить решение этих задач, ведь в 2018 году Самара будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу.

«Я уверен, что в 2018-м и в последующие годы Самара станет центром притяжения для туристов. Поэтому в парках города должны быть созданы максимально комфортные условия, они должны иметь современное оформление и аттракционы» — сказал глава Самары.