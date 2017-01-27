Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Западные фотографы сняли реакцию японцев на опоздание Путина
Предательство в ФСБ: что известно об арестах в спецслужбе
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
СФ: Киев не пустят на встречу Трампа и Путина из-за нападок на РФ
"Трамп аплодирует Кремлю": СМИ Запада о Путине
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
Украине грозит второй дефолт из-за долга перед Россией – СМИ
100 м/с под водой: СМИ о новейшей антиторпеде РФ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
20Трамп стал 45-м президентом США
10«Бегущий огонь»
9NASA показало посадку зонда на Титан
14События недели в фотографиях
09:04 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре в парке Гагарина установят колесо обозрения

В парках Самары создадут максимально комфортные условия для отдыха.

Руководитель муниципального автономного учреждения «Парки Самары» Евгений Кришталь доложил главе Самары Олегу Фурсову о проделанной за ушедший год работе и о планах работы предприятия в 2017 году, сообщает администрация областного центра.

По словам Евгения Кришталя в 2016 году на 76% был обновлен управленческий состав МАУ. Повышение эффективности от принятых мер подтверждается показателями, которых удалось достигнуть. К декабрю 2016 года на 47% сократилась кредиторская задолженность «Парков Самары». Увеличился доход предприятия за счет ведения коммерческой деятельности, который составил 120,6 млн рублей. За счет полученных внебюджетных средств в парке имени Ю. Гагарина была создана детская площадка, проведен ремонт кабельной трассы, отремонтировано помещение для размещения стационарного пункта полиции, были приобретены два новых аттракциона, световое оформление парка, закуплено несколько единиц спецтехники, установлены ограждения в парке «Воронежские озера» и многое другое. При поддержке департамента управления имуществом, в 2016 году уточнили границы территорий парков и недвижимого имущества. В результате площадь содержания парков увеличилась на 17%.

В 2017 году предприятие планирует установить колесо обозрения в парке Гагарина, организовать энергоснабжения в парке Дружбы и сквере имени Н. Кузнецова, разработать программы по водоснабжению этих и многих других парков Самары.

Олег Фурсов подчеркнул, что необходимо ускорить решение этих задач, ведь в 2018 году Самара будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу.

«Я уверен, что в 2018-м и в последующие годы Самара станет центром притяжения для туристов. Поэтому в парках города должны быть созданы максимально комфортные условия, они должны иметь современное оформление и аттракционы» — сказал глава Самары.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трюки с номерами. Воронежскому водителю пришел штраф за нарушения москвича
В Кремле назвали дату телефонного разговора Путина и Трампа
ООН: правительство Сирии препятствует доставке помощи населению
Тереза Мэй изложила свое видение принципов отношений с Россией
Бывшие депутаты Госдумы дают показания против Януковича
Нетаньяху заявил о резком росте антисемитизма в странах Запада
Российские фигуристы победили в соревнованиях пар на ЧЕ
Барак Обама может получить за свои мемуары около $20 млн
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Россияне нашли кардинальный способ экономить на полисах ОСАГО Многие из автовладельцев просто перестали покупать полисы ОСАГО. Эксперты считают, что россияне осознанно идут на риск из-за высокой стоимости
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Малахов захотел освятить студию после эфира с Джигурдой Скандальный актер стал героем очередного выпуска шоу «Пусть говорят», во время которого периодически выходил из себя и с криками бросался к зрителям
Недвижимость
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Путин рассказал о своей работе в стройотрядах
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь