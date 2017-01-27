Эксперты назвали стоимость переезда в различные города мира

Эксперты оценили расходы, связанные с переездом на новое место жительства. Самой дорогой оказалась столица Анголы Луанда. Затраты на переезд в этот город превосходят расходы на переезд в Нью-Йорк, Лондон и Париж. Первый месяц проживания в Анголе обойдется в €3200 (более 208 000 руб.). В эту сумму включены расходы на аренду жилья, мобильную связь, общественный транспорт и еду, передает «Вокруг света».

Вторую и третью строчки рейтинга заняли американские города Нью-Йорк и Сан-Франциско — €3084 и €3050 в месяц соответственно. В топ-10 самых дорогих городов для переезда вошли также Цюрих, Лондон, Гонконг, Сидней, Сингапур, Токио и Сиэтл. Первый месяц проживания в этих городах — от двух до €2600 евро. Нетрудно предположить, что основная статья расходов — арендная плата за квартиру. В исследовании учитывалась стоимость небольшой квартиры (35 м²) в центре города.