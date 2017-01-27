Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Пермский хирург спас девочку, которой всего 13 дней
Трамп решил лишить ООН многомиллионного взноса США
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Красная панда сбежала из зоопарка из-за «жажды любви»«Сейчас сезон размножения панд, поэтому настроение у них более возбужденное», — рассказал директор зоопарка
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Торнадо унес женщину прямо в ванне (видео)
Найдена погибшая от клыков зверей женщина
Финнам удалось остановить задушевное признание Порошенко - СМИ
Путин и Трамп обсудят Донбасс без Украины - Совфед
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
22«Облик перемен»
16Femen объявили о распаде движения
8«Женский марш» против Трампа
9NASA показало посадку зонда на Титан
11:27 (мск), источник: Моя Планета

Эксперты назвали стоимость переезда в различные города мира

Специалисты компании Movinga проанализировали стоимость переезда в 75 городов мира. Проводимый компанией опрос показал, что каждый второй из пяти тысяч опрошенных хотел бы сменить место жительства в ближайшие пять лет.

Источник: AP 2016

Эксперты оценили расходы, связанные с переездом на новое место жительства. Самой дорогой оказалась столица Анголы Луанда. Затраты на переезд в этот город превосходят расходы на переезд в Нью-Йорк, Лондон и Париж. Первый месяц проживания в Анголе обойдется в €3200 (более 208 000 руб.). В эту сумму включены расходы на аренду жилья, мобильную связь, общественный транспорт и еду, передает «Вокруг света».

Вторую и третью строчки рейтинга заняли американские города Нью-Йорк и Сан-Франциско — €3084 и €3050 в месяц соответственно. В топ-10 самых дорогих городов для переезда вошли также Цюрих, Лондон, Гонконг, Сидней, Сингапур, Токио и Сиэтл. Первый месяц проживания в этих городах — от двух до €2600 евро. Нетрудно предположить, что основная статья расходов — арендная плата за квартиру. В исследовании учитывалась стоимость небольшой квартиры (35 м²) в центре города.

Столица России на 53-й (из 75) позиции. Первый месяц проживания в Москве эксперты оценили в €915. Это значительно дешевле, чем в Осло, Барселоне, Мадриде, Пекине, Токио, Хельсинки и Амстердаме.

Самым дешевым для переезда оказался Тунис, основные траты на проживание в котором составят около €397 в месяц. Также вполне доступными для жизни считаются Бангалор (Индия), Каир (Египет), Бухарест (Румыния), Медельин (Колумбия), София (Болгария), Богота (Колумбия), Лагос (Нигерия), Рига (Латвия) и Будапешт (Венгрия).

Комментарии
6
Свин .
оне много кому должны
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Свин .
за Анголу треп - четверть века война, до сих пор мин противопехотных разбросано больше чем булыжников, нищета кругом - лажа
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Yarik
В Киев должны ещё сами доплатить)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье
Кремль назвал дату телефонного разговора Путина и Трампа
СМИ узнали зарплату российского информатора WADA
Правительство сократит расходы на научные исследования
На таможне застряли сотни иномарок без ЭРЫ-ГЛОНАСС
Tax free в России распространят на все товары
На пензенских теплосетях произошли новые аварии
Спорт
Продолжение гегемонии: Тарасова и Морозов завоевали золото ЧЕ Шестой год подряд российские фигуристы стали чемпионами Европы в соревнованиях спортивных пар
Авто
Камеры в Москве зафиксировали скорость 300 км/ч Ежедневно в ЦОДД обрабатывают около 35 тыс. фотоматериалов с камер фотовидеофиксации
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Умер актер из сериалов «Крутой Уокер» и «Менникс» Неделей ранее у 91-летнего Майка Коннорса была диагностирована лейкемия
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Россияне отказались от частного строительства
В Петербурге стало на 2,7 тысячи дольщиков больше
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь