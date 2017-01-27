Карантин дошел до троицких школьников

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, число заболевших школьников за неделю увеличилось более чем в 1,5 раза. На заседании оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа было решено ввести карантин во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Троицка.

В закрытых помещениях учреждений культуры и спорта усилено соблюдение санитарно-гигиенических требований (режим проветривания и дезинфекционный режим, увеличение интервалов между занятиями и мероприятиями, поддержание надлежащего температурного режима). Также продолжаются карантинные мероприятия в медицинских организациях.

Напомним, в настоящее время приостановлен учебный процесс в школах Златоуста, Кыштыма, Южноуральска, Верхнего Уфалея, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Октябрьского, Саткинского и Чесменского районов.