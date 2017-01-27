Карантин дошел до троицких школьников
В Троицке (Челябинской области) с сегодняшнего дня, 27 января, и по 2 февраля приостановлен учебный процесс во всех школах в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В Троицке (Челябинской области) с сегодняшнего дня, 27 января, и по 2 февраля приостановлен учебный процесс во всех школах в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
В закрытых помещениях учреждений культуры и спорта усилено соблюдение
Напомним, в настоящее время приостановлен учебный процесс в школах Златоуста, Кыштыма, Южноуральска, Верхнего Уфалея, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Октябрьского, Саткинского и Чесменского районов.