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08:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Карантин дошел до троицких школьников

В Троицке (Челябинской области) с сегодняшнего дня, 27 января, и по 2 февраля приостановлен учебный процесс во всех школах в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации города, число заболевших школьников за неделю увеличилось более чем в 1,5 раза. На заседании оперативного штаба по координации мероприятий по профилактике гриппа было решено ввести карантин во всех общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Троицка.

В закрытых помещениях учреждений культуры и спорта усилено соблюдение санитарно-гигиенических требований (режим проветривания и дезинфекционный режим, увеличение интервалов между занятиями и мероприятиями, поддержание надлежащего температурного режима). Также продолжаются карантинные мероприятия в медицинских организациях.

Напомним, в настоящее время приостановлен учебный процесс в школах Златоуста, Кыштыма, Южноуральска, Верхнего Уфалея, Аргаяшского, Брединского, Варненского, Октябрьского, Саткинского и Чесменского районов.

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