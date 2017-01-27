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08:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

НМУ задержались в четырех городах

Условия для смога сохранятся до вечера.

Возможно, последние часы смога в ближайшие сутки. Неблагоприятные метеоусловия объявлены в четырех городах Челябинской области, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на министерство экологии.

Неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей вновь продлили, но теперь уже в четырех городах региона: Челябинске, Коркино, Троицке, Карабаше — здесь объявлены НМУ 1 степени опасности до 19:00 пятницы, 27 января.

Прогнозируется ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.

Промышленным предприятиям рекомендовано организовать работу по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Губернатора Челябинской области.

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